Linea dura del premier sul dossier concessioni: “Quando ho letto la proposta ho pensato a uno scherzo", afferma al Fatto quodiano. E attacca i Benetton: "Con la loro proposta prendono in giro i familiari delle vittime del Ponte Morandi". Poi sottolinea: "Inaccettabile la pretesa di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione"

"I Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati". Il premier Giuseppe Conte conferma la linea dura sul dossier Autostrade, in una intervista a La Stampa. Il premier poi sul Fatto quotidiano ribadisce: "È altrettanto inaccettabile la pretesa di Aspi di perpetuare il regime di favore in caso di nuovi inadempimenti degli obblighi di concessione", dice, e "i Benetton" con la loro proposta "non prendono in giro il presidente del Consiglio, ma i familiari delle vittime del ponte Morandi e tutti gli italiani", sottolinea Conte.