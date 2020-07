Il premier italiano è arrivato al castello di Meseberg per una bilaterale in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, in cui i capi di Stato e di governo dell’Ue cercheranno di trovare un accordo sul Recovery Plan e sull'Mff, il Quadro Finanziario Pluriennale dell'Ue per il 2021-27. La Cancelliera tedesca: "Nostro interesse è che mercato unico funzioni e superare emergenza Coronavirus"