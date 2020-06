Merkel: “Mes creato perché si usi, ma decide l'Italia”

La cancelliera tedesca, in un’intervista a un gruppo di giornali europei tra cui La Stampa e la Sueddeutsche Zeitung, ha parlato degli strumenti creati a livello europeo per superare l’emergenza coronavirus: “Recovery non risolve tutto ma senza è peggio, lavoro per persuadere Paesi frugali, trattative difficili”. Conte replica dall’Italia: “Attiveremo Sure, su Mes non è cambiato nulla”

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha rilasciato una lunga intervista a un gruppo di giornali europei (La Stampa per l’Italia e la Sueddeutsche Zeitung che ha pubblicato parte del colloquio sul web), in cui ha parlato degli strumenti creati a livello europeo per superare l’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Alla domanda se "l'Italia dovrebbe utilizzare il Mes”, la Merkel ha detto: "È una decisione italiana", chiarendo che gli strumenti anti-crisi non sono stati creati perché restino inutilizzati. "Abbiamo creato degli strumenti, attraverso la Bei, il Mes con linee di credito preventive, o le regole della cassa integrazione con lo Sure. Questi strumenti possono essere usati da ciascuno, e non li abbiamo creati per lasciarli inutilizzati", afferma nell'intervista.

“Recovery non risolve tutto ma senza è peggio” leggi anche Recovery Fund, l’Ue discute. Conte: “Serve accordo entro luglio” "Il fondo di solidarietà non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema”, ha proseguito Merkel. “Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori”. Merkel garantisce il suo impegno per persuadere i quattro Paesi "frugali": "Lavoro per convincere questi Paesi, che per ora accettano i crediti e rifiutano gli aiuti". Ma la cancelliera aggiunge di non farsi "illusioni", "le trattative saranno difficili”. Merkel infine ha detto che "è doveroso che la Germania non pensi solo a sé e che sia pronta a un atto di solidarietà straordinario", alla luce della gravità della situazione provocata dalla pandemia.