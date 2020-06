La riduzione dell'Iva "è una delle ipotesi che abbiamo discusso, ma non abbiamo deciso anche perché è una misura costosa. Ma c'è preoccupazione sul fatto che non sia ripartito appieno quel clima di fiducia che fa innescare il circuito dei consumi. E' una misura allo studio, questa settimana sarà già decisiva per una prospettiva del genere". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nella conferenza stampa che chiude gli Stati generali dell’economia, a Villa Pamphili, a Roma. Una conferenza in cui Conte ha ammesso che "il piano di rilancio non è una semplice raccolta di riforme: ci siamo resi conto che non è affatto sufficiente riformare il Paese, dobbiamo reinventare il Paese".