Bonomi: “Su Cig gravi ritardi. Stato restituisca 3,4 miliardi accise"

Il presidente di Confindustria, dopo aver partecipato agli Stati generali: "La Cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per altre 4 settimane". E chiede che vengano onorati contratti e debiti con le imprese

"La cassa integrazione è stata anticipata in vasta misura dalle imprese e così sarà per ulteriori 4 settimane". A dirlo, da Twitter, è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dopo gli Stati generali a Villa Pamphili. Bonomi ha colto anche l’occasione per denunciare "gravi ritardi anche per le procedure annunciate a sostegno della liquidità". Poi una richiesta: l'immediato rispetto "per la sentenza della Magistratura che impone la restituzione di 3,4 miliardi di accise energia, impropriamente pagate dalle imprese e trattenute dallo Stato nonostante la sentenza della Corte di Cassazione che ne impone la restituzione".