Roma, Stati generali: Aboubakar Soumahoro si incatena a Villa Pamphili

Aboubakar Soumahoro, attivista sindacale per i diritti dei braccianti, si è incatenato all’entrata di Villa Pamphili, in via Aurelia Antica a Roma, dove sono in corso gli Stati generali dell’economia voluti dal premier Giuseppe Conte . Sul posto anche una delegazione di lavoratori agricoli. L’attivista ha avviato uno sciopero della fame per chiedere attenzione sull’emergenza lavoro, una riforma della filiera agricola e il cambio delle politiche migratorie.

L'appello al premier Conte



“Oggi - ha scritto sul proprio profilo Facebook Soumahoro, con l’hashtag #nonsonoinvisibile - inizio lo sciopero della fame e mi incateno qui a Villa Pamphili (entrata via Aurelia Antica, 183), dove si stanno tenendo gli Stati Generali, finché il governo non ascolterà il grido di dolore di noi invisibili e di tutti gli esclusi. Rimarrò qui finché il Governo non ci darà risposte chiare su 3 punti: Riforma della filiera agricola; Varo di un Piano Nazionale Emergenza Lavoro; Cambio delle politiche migratorie”. "Presidente Conte - prosegue l'attivista - apra il portone del Palazzo e ascolti le nostre proposte, siamo a pochi metri da voi. Non siate sordi alle richieste del Paese. Saremo in sciopero della fame e della sete finché il governo non darà risposte chiare alle nostre richieste. Aprite i Palazzi".