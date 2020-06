Il presidente del Consiglio ha incontrato i sindacati a Villa Pamphilj. "La tutela del reddito dei lavoratori dovrà essere articolata in molteplici progetti: - ha spiegato - l'istituzione di un salario minimo nel Paese, la lotta senza quartiere alla contrattazione pirata, la detassazione dei rinnovi contrattuali, la creazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva su appalti e subappalti per il costo del lavoro, il contrasto al caporalato e al lavoro nero, l'incentivazione del welfare contrattuale"

"Le 'mission' fondamentali sul tema del lavoro sono il sostegno alle transizioni occupazionali, la tutela del reddito dei lavoratori, la promozione della qualità del lavoro". Lo ha sottolineato, parlando ai sindacati, il premier Giuseppe Conte, nel corso degli Stati Generali dell’economia che si tengono a Villa Pamphilj, a Roma (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). "La tutela del reddito dei lavoratori dovrà essere articolata in molteplici progetti - ha aggiunto il premier - l'istituzione di un salario minimo nel Paese, la lotta senza quartiere alla contrattazione pirata, la detassazione dei rinnovi contrattuali, la creazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva su appalti e subappalti per il costo del lavoro, il contrasto al caporalato e al lavoro nero, l'incentivazione del welfare contrattuale".

"Benessere individuale e collettivo è precondizione sviluppo" approfondimento Villa Pamphili Roma, le cose da sapere sulla sede degli Stati Generali "Se nel recente passato si era affermata una visione - ha spiegato Conte - secondo la quale i diritti sociali sono un residuo della crescita economica, questa pandemia ci invita a recuperare un'altra dialettica tra diritti e lavoro, quella che avevamo conosciuto negli anni del secondo dopoguerra, durante la grande stagione dell'espansione dei diritti, il 'trentennio d'oro' dell'Occidente, come lo ha definito il grande storico britannico Eric Hobsbawm , che ha permesso a fasce sempre più ampie della popolazione di godere di benefici prima sconosciuti alle generazioni che l'avevano preceduta". "Questa crisi - ha proseguito il premier - ci consegna una comunità nella quale la garanzia del benessere individuale e collettivo, soprattutto nei luoghi di lavoro, non può essere più pensata come un mero corollario dell'attività economica, ma deve essere posta quale precondizione dello sviluppo".

"Tutela lavoratori o costi sociali insostenibili" Conte ha poi annunciato che "un obiettivo qualificante della nostra azione è garantire a tutti i lavoratori una cintura di protezione sociale per prevenire dei costi sociali che altrimenti non potremmo reggere". Gli obiettivi del piano di rilancio "perderebbero valore se non venissero ancorati ai due valori che, posti a fondamento del nostro patto repubblicano, troppo frequentemente nell'ultimo trentennio non sono stati adeguatamente considerati: il lavoro e i diritti sociali”, ha sottolineato.

Conte: "Oggi decreto per ulteriori 4 settimane di Cig" Il premier ha poi assicurato che “l’obiettivo del governo è garantire la Cig a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario in questa fase . Per questo abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Cdm a margine degli incontri, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di Cig potranno chiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate dal dl rilancio".