Stati Generali economia, Colao presenta il piano per la ripartenza

Il presidente del Comitato di esperti in materia economica e sociale ha illustrato a Villa Pamphilj le strategie per l’Italia post coronavirus. Poi interventi delle associazioni di categoria, della conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Anci e dell’Upi. Nel masterplan "Progettiamo il rilancio" nove punti che vanno dal digitale all’ambiente. Conte: "Abbiamo predisposto un decreto legge per chiedere da subito le ulteriori 4 settimane di Cig approvate dal dl rilancio"

Proseguono a Villa Pamphilj, a Roma, gli Stati Generali dell’economia voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per tracciare la strada del post coronavirus. Oggi è il giorno di Vittorio Colao, presidente del Comitato di esperti in materia economica e sociale che ha presentato il suo piano per la ripresa dell’Italia. Poi gli interventi di sindacati, Regioni e Anci. Conte, aprendo la giornata, ha ringraziato Colao definendo il suo piano di "ampio respiro, un contributo importante per il confronto di questi giorni ai fini dell'elaborazione del piano di governo". Tra i ministri presenti Roberto Gualtieri, Dario Franceschini, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli, Giuseppe Provenzano, oltre alla vice ministra Emanuela Del Re.

Conte: “Oggi decreto per ulteriori 4 settimane di Cig” approfondimento Coronavirus, cosa sono gli Stati generali voluti dal premier Conte Conte, intervenendo agli Stati generali, ha annunciato che “l’obiettivo del governo è garantire la Cig a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sarà necessario in questa fase . Per questo abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Cdm a margine degli incontri, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di Cig potranno chiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate dal dl rilancio".

Nove capitoli per progettare il rilancio approfondimento Stati Generali, Conte: “Non ci accontenteremo di tornare a normalità” "Un Paese completamente digitale" ma anche un ''tessuto economico più competitivo e resiliente" per imprese e lavoro, che passa attraverso l'ambiente, le infrastrutture, la ricerca, il sostegno alle filiere produttive, un ordinamento giuridico "più moderno e attraente" e anche "un'Italia più equa e inclusiva". Sono nove i capitoli del masterplan "Progettiamo il rilancio" messo a punto dalla Presidenza del Consiglio con le proposte che saranno presentate negli Stati Generali alle forze sociali. Molti gli interventi previsti: da una spinta alla fibra ottica e al 5G agli incentivi per i grandi progetti di automazione e intelligenza artificiale, da un "passaggio più rapido a veicoli meno inquinanti" alle riforme nel campo della giustizia e del fisco.

Il programma approfondimento Fase 3, il piano di Colao in 6 punti. FOTO Oggi, dopo l’apertura di Conte, Colao ha presentato il suo piano per la ripartenza del Paese. Poi l'intervento di Cgil, Cisl e Uil. Nel pomeriggio ancora sindacati con Ugl, Usb, Cub, Cisal, Confsal, Cobas, Unicobas, Cida, Cse e Fnsi. Alle 18 la conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dell’Upi (Unione delle Province d'Italia).