Atlantia all'Ue: "A rischio la sopravvivenza di Aspi"

Il gruppo che controlla Autostrade per l'Italia ha inviato una lettera al vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, accusando il governo italiano di aver violato le norme europee, e ha sottolineato come la questione della concessione creata dal decreto Milleproroghe "potrebbe compromettere seriamente i piani di investimento" della società, con possibile perdita di 7mila posti di lavoro

Se non risolta con urgenza, la questione della concessione creata dal decreto Milleproroghe "potrebbe compromettere seriamente i piani di investimento attuali e futuri di Aspi e, soprattutto, la sopravvivenza della società stessa". Questo è l'allarme contenuto in una lettera che il gruppo Atlantia ha inviato al vice presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, con l'accusa al governo italiano di aver violato le norme europee.

Nella missiva alla Commissione europea viene sottolineato come le norme del decreto siano costate il downgrade a junk ("spazzatura") del rating di Autostrade per l'Italia e della stessa holding, ma anche come siano ora a rischio i posti di lavoro di 7.000 dipendenti.

“Governo viola norme, desiderio di compromettere redditività di Aspi”

leggi anche

Autostrade, Orlando a Sky Tg24: "Atlantia, no ultimatum e ricatti"

"Sebbene Aspi soddisfi tutti i criteri e i prerequisiti per accedere alla garanzia statale" prevista dal dl liquidità, si legge ancora nel testo, il viceministro dello Sviluppo economico "ha dichiarato che non è possibile concedere tale garanzia ad Aspi. Ciò è palesemente discriminatorio, a conferma del desiderio delle autorità italiane di compromettere la redditività di Aspi, indebolire la società e ridurne il valore a fini politici". Il gruppo Atlantia chiede quindi alla Commissione di intervenire per risolvere il nodo della concessione ad Autostrade per l’Italia. Nella lettera il presidente di Atlantia, Fabio Cerchiai, e l'amministratore delegato Carlo Bertazzo hanno chiesto a Bruxelles di prendere "iniziative rapide e decise" con le autorità italiane "per far fronte alla violazione delle norme Ue”.