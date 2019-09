D'Alema al Corriere: alleanza Pd-M5S strada naturale fin dall'inizio

Con l'alleanza Pd-M5s per il governo, "si e' imboccata una strada che era naturale fin dall'inizio" e ora si apre "un processo politico difficile, che ha bisogno di una grande discontinuita' non solo rispetto al primo governo Conte. Ma anche rispetto ai governi precedenti": lo ha affermato Massimo D'Alema in un'intervista al Corriere della sera in cui ricorda che gia' dopo le elezioni del 4 marzo i pentastellati avevano "individuato nell'alleanza col Pd lo sbocco naturale di quell'impasse". L'alleanza gialloverde "era stata un ripiego; il ribaltone politico di cui molti parlano oggi, in realta', era avvenuto allora", ha aggiunto D'Alema, "a causa della scelta del Pd, si e' perso un anno e si e' consentito che la destra diventasse molto piu' forte".