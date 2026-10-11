Fiat Multiplay, il nuovo concept svelato al Salone di Parigi. FOTO

Presentata durante l’evento Stellantis “Night Before” del Salone dell’Automobile di Parigi 2026, Multiplay esplora un nuovo approccio alla mobilità familiare, combinando in 4,45 metri lo spazio di un MPV, il carattere di un SUV e la funzionalità di un pick-up. Si può trasformare da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto.
A cura di Stefano Santini
- Lungo 4,45 metri, Fiat Multiplay è il concept svelato da Stellantis al Salone di Parigi che combina l’efficienza degli spazi di un MPV (veicolo multiuso), il carattere di un SUV e la versatilità di un pick-up. Cuore del progetto è l’architettura del montante C “Metamorfosi”, caratterizzata da un modulo posteriore mobile che consente alla vettura di passare da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto
- Multiplay raccoglie l’eredità di due modelli che hanno ridefinito il rapporto tra dimensioni esterne e abitabilità. Nel 1956, la FIAT 600 Multipla era in grado di ospitare sei persone in appena 3,5 metri di lunghezza; nel 1998, la Multipla proponeva sei posti disposti su due file in una vettura lunga meno di quattro metri. Oggi il nuovo concept prosegue questa ricerca sull’utilizzo intelligente dello spazio, attraverso un’architettura capace di adattarsi a esigenze e situazioni differenti.
- Il display nascosto, perfettamente integrato nella plancia, scompare completamente dalla vista quando la vettura viene spenta, lasciando un ambiente visivamente pulito e ordinato. Le funzioni digitali diventano così parte integrante del design degli interni, pensate per supportare l’esperienza a bordo senza sottrarre spazio e attenzione alle persone e alle loro attività.
- Multiplay affronta inoltre uno dei principali compromessi delle moderne vetture familiari: la scarsa fruibilità della terza fila. Qui la zona posteriore può accogliere fino a due bambini e, quando necessario, anche un adulto. Nasce così uno spazio dedicato alla famiglia, nel quale i più piccoli possono disporre di un ambiente tutto loro, rimanendo sempre facilmente raggiungibili e sotto lo sguardo dei genitori.
- La presentazione di Multiplay ha segnato anche un momento particolarmente significativo per il Marchio. Dopo aver raccontato la storia e la filosofia alla base del concept, Olivier François ha simbolicamente consegnato le chiavi ad Arnaud Belloni, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per FIAT.
"Multiplay esprime una qualità che vogliamo portare nel prossimo capitolo di FIAT: la capacità di rendere l’automobile utile nella vita quotidiana", ha detto il nuovo CEO dei brand FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa
- La ricerca cromatica di Multiplay trae ispirazione da un simbolo dell’estate italiana e della convivialità: l’anguria. Il verde brillante della carrozzeria richiama la buccia del frutto, mentre le tonalità rosse e rosa dell’abitacolo ne evocano la polpa. A completare questa interpretazione contribuiscono il pavimento rosa tenue e una sfumatura cromatica pixelata che si estende dal “Petsenger seat” alla zona dedicata ai bambini, arricchendosi di accenti turchesi.
- Nella configurazione familiare, l’abitacolo offre sei posti più un elemento flessibile aggiuntivo, il “Petsenger seat”.
- Quando invece la vettura assume la configurazione pick-up, quattro sedili si abbinano a un cassone aperto, ideale per trasportare biciclette, attrezzature sportive, accessori per le attività all’aria aperta e oggetti ingombranti. La capacità di carico diventa così una funzionalità da attivare soltanto quando necessario, senza dover cambiare automobile.