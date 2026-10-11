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Fiat Multiplay, il nuovo concept svelato al Salone di Parigi. FOTO

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Presentata durante l’evento Stellantis “Night Before” del Salone dell’Automobile di Parigi 2026, Multiplay esplora un nuovo approccio alla mobilità familiare, combinando in 4,45 metri lo spazio di un MPV, il carattere di un SUV e la funzionalità di un pick-up. Si può trasformare da una configurazione familiare 6+1 a un pick-up a quattro posti con cassone aperto.

A cura di Stefano Santini

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