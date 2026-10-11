Salone Auto Parigi 2026, Stellantis svela 6 concept car. LE FOTO

Stellantis ha presentato in anteprima esclusiva sei dei nove concept car che debutteranno al Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre. Sono Alfa Romeo Cuorerosso, Citroën 2 CV Concept, DS F3VER, Fiat Multiplay, Opel STX Concept e Puegeot RCZ Vision. Filosa: "Più scelta per i clienti del futuro"

Alla vigilia del Salone dell’Auto di Parigi, Stellantis ha svelato sei concept car presentate in anteprima mondiale: Alfa Romeo Cuorerosso, Citroën 2 CV Concept, DS F3VER, Fiat Multiplay, Opel STX Concept e Puegeot RCZ Vision.

Il concept DS F3VER esplora il futuro di DS Automobiles, riunendo desiderabilità senza compromessi, personalizzazione e versatilità. È una chiara espressione della direzione verso cui si muove il marchio: più distintiva, più desiderabile e più audace.

La Citroën 2 CV Concept è un’auto elettrica più accessibile, semplice e ingegnosa che riporta libertà e gioia al centro della mobilità. Una nuova 2 CV fedele allo spirito originale ma progettata per il domani: completamente elettrica, prodotta in Europa e proposta a un prezzo di 15.000 euro.

Alfa Romeo Cuorerosso è una concept car nata dal cuore del marchio, pensata per chi ama ancora il piacere della guida. Rappresenta la visione del futuro del brand nei segmenti chiave del mercato, attraverso architetture multi-energy, modelli fino a 4,7 metri di lunghezza e il potenziale sviluppo di versioni Quadrifoglio. In quest’ottica, l’espressione più pura delle prestazioni potrebbe essere immaginata come un propulsore V6 2.9 Full Hybrid abbinato alla trazione integrale Q4, cambio con convertitore di coppia e albero di trasmissione in fibra di carbonio.

PEUGEOT RCZ Vision è un manifesto del marchio che offre la più avanzata interpretazione del futuro di PEUGEOT, coniugando design e tecnologia al servizio del piacere di guida. Basata sulla piattaforma STLA One, beneficia della nuova tecnologia steer-by-wire. Anticipa inoltre la prossima generazione dell’esperienza di bordo PEUGEOT, grazie in particolare a Hypersquare® e a un inedito PEUGEOT i-Cockpit®. RCZ Vision incarna la visione del marchio per una mobilità elettrica ad alte prestazioni ed efficiente.

Opel STX Concept presenta una visione delle future station wagon, caratterizzate da un design tedesco più audace, essenziale ed emozionale. La nuova firma luminosa Opel Vizor con animazioni a lamelle luminose e il più marcato Opel Compass verticale, insieme al posteriore pulito e inclinato, anticipano il linguaggio stilistico della prossima generazione di modelli Opel.

FIAT Multiplay unisce la versatilità di un pick-up al comfort e alla flessibilità di un SUV, supera le tradizionali categorie automobilistiche grazie a un’architettura modulabile pensata attorno alle persone e alle esperienze condivise. Ispirata all’innovativa Multipla, Multiplay offre una visione audace del futuro di FIAT, coniugando accessibilità, inclusività e innovazione.

FaSTLAne 2030

"Questi concept danno vita alla nostra strategia FaSTLAne 2030", ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. "È una testimonianza concreta della passione e dell'impegno dei nostri team nel plasmare il futuro della mobilità. Grazie alla forza dei nostri marchi iconici, a un design coinvolgente e a tecnologie all'avanguardia, stiamo offrendo ai clienti una maggiore libertà di scelta e più motivi per essere entusiasti di ciò che li aspetta in futuro".

Sviluppati sotto la guida di Gilles Vidal, Head of Design Enlarged Europe, questi sei concept, espressione di sei iconici brand Stellantis, illustrano differenti percorsi verso l’innovazione. "Con queste sei concept car” ha dichiarato Vidal “esprimiamo una convinzione condivisa: il futuro del design automobilistico deve essere al tempo stesso audace e ricco di significato. Ciascun concept esplora nuove modalità per arricchire l’esperienza quotidiana, valorizzando al contempo l’identità distintiva del proprio brand. Nel loro insieme, dimostrano come creatività, innovazione ed emozione possano fondersi per restituire alle persone il piacere e la passione per l’automobile."

"Stellantis ha radici profonde in Europa e occupa una posizione di leadership che sarà ulteriormente rafforzata dal successo di tutti i nostri brand", ha dichiarato Emanuele Cappellano, COO Enlarged Europe. "Stellantis intende valorizzare appieno il vantaggio competitivo derivante dall’unicità dei suoi marchi iconici, offrendo vetture capaci di coniugare patrimonio storico e visione del futuro, fondate su un solido know-how e caratterizzate da una bellezza stilistica senza eguali. Con oltre 50 nuovi prodotti previsti entro il 2030, vogliamo contribuire a plasmare il futuro della mobilità. Questi risultati, frutto dell’esecuzione del nostro piano strategico, consentiranno inoltre a Stellantis di ampliare del 25% la propria copertura di mercato nell’area Enlarged Europe".

"In un momento di profondi cambiamenti per l’industria automobilistica", ha concluso Cappellano, "Stellantis risponde con fiducia e con l’ambizione di creare automobili destinate a diventare icone amate dalle persone. Facendo leva sulla forza della propria eredità, sull’unicità dei propri marchi e sulla potenza della propria innovazione, l’Azienda rimane focalizzata su un principio semplice: sviluppare tecnologie che migliorino la vita delle persone e ne preservino la libertà di scelta".