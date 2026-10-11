Il nuovo prototipo del Biscione ha una forma monolitica, con carrozzeria che ricorda una coupé-sedan particolarmente filante e sportiva. La volontà dei designer di Alfa Romeo è stata quella di dare vita ad un oggetto emozionale, come ci ricorda anche il nome scelto per questa concept. Cuorerosso è dunque non solo un manifesto stilistico ma anche legato alla visione del brand, sia per la gamma che in termini tecnologici e di elettrificazione. Le dimensioni poi parlano di 4,7 metri di lunghezza, una larghezza vicina ai 2 metri e un’altezza di 1,3 metri.

Il cuore, che per tradizione batte sempre forte quando si guida una sportiva del Biscione, e il Rosso, colore iconico per il marchio di Arese. Due nomi non casuali utilizzati insieme per il nuovo prototipo del marchio italiano, manifesto dello stile che verrà, ma anche e soprattutto della prossima vettura ad alte prestazioni del brand. Nasce così la concept Alfa Romeo Cuorerosso, che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima al Centro Stile di Torino e che debutta davanti al grande pubblico in occasione del Salone di Parigi.

L’intento del gruppo di lavoro guidato da Alejandro Mesonero-Romanos era quello di unire bellezza, sportività e tech. Il linguaggio stilistico combina così forme atletiche e muscolari con l’eleganza La silhouette vuole essere una scultura vivente, senza soluzione di continuità come se fosse stata realizzata da un unico blocco. Trattandosi di un prototipo molti elementi tecnici sono estremizzati, come l’apertura delle portiere, con un pulsante a triangolo integrato sul tetto della vettura ma pur sempre funzionali. Al posteriore ritroviamo la coda tronca, con una lavorazione aerodinamica che richiama sia l’iconica 33 Stradale ma anche le creazioni dei carrozzerie che nel passato hanno collaborato con Alfa, come ad esempio Zagato. Tornano i fari circolari con lo scarico centrale ellittico che si staglia nel diffusore.

A proposito di propulsione poi, la nuova concept Cuorerosso viene idealmente immaginata come una super sportiva con motore endotermico elettrificato. Sotto pelle dunque ci sarebbe spazio per il motore più iconico per l’attuale gamma, il V6 da 2.9 litri che equipaggia anche le Quadrifoglio che in questo caso però sarebbe elettrificato con una powertrain full hybrid. Una scelta appunto che richiama anche la volontà di guardare al futuro della mobilità. Il tutto sempre e rigorosamente a trazione posteriore.

L’abitacolo

Gli interni riprendono colori ed effetto “cuore”. Il rosso è la tinta predominante, con sedute sportive con poggiatesta e rinforzi integrati. L’impostazione è 2+2, con al centro un tunnel flottante sottile ed elegante che porta in dote alcuni comandi fisici, tra leve aeronautiche, selettori rotativi e uno schermo direttamente integrato che va così a sposare questa doppia anima fisica e digitale. L’elemento più caratterizzante però è il posto di guida, con il quadro strumenti a doppio cannocchiale che tramite un sistema brevettato da Stellantis può diventare a cannocchiale singolo, permettendo al pilota di focalizzarsi su prestazioni e informazioni essenziali. Il volante a tre razze è moderno e sportivo, con tecnologia steer by wire. Tutti i sistemi godono così delle più avanzate tecnologie della piattaforma tecnologia STLA Smart Cockpit.

Il futuro di Alfa Romeo

Da qui dunque partirà Alfa Romeo per l’evoluzione della sua gamma. Non sarà la Cuorerosso a diventare direttamente un modello di serie ma diversi elementi stilistici e tecnologici saranno riproposti sui futuri modelli del Biscione. Come raccontato anche dal campo del design del marchio italiano, Mesonero-Romanos, che ha parlato di prime applicazioni di serie già nel 2027 e nel 2028, in attesa poi di vedere come sarà la nuova creazione della Bottegafuoriserie.