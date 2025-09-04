Auto, i modelli più venduti ad agosto 2025: la classifica

Ad agosto 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane quasi invariato, con Stellantis e Dacia a fare da padroni. Panda, Sandero e Jeep Avenger sono le vetture con il maggior numero di immatricolazioni. Nella top 10 anche Volkswagen T-Roc e Kia Sportage
- La leader delle vendite in Italia è sempre Fiat panda. Anche ad agosto 2025 la piccola di Stellantis (seppur ovviamente con meno unità in assoluto rispetto a luglio) è in testa al mercato con 4.123 immatricolazioni
- Al secondo posto per numero di immatricolazioni in Italia ad agosto 2025 Dacia Sandero con 2.442 unità piazzate sul mercato
- Stellantis ancora sul podio con la sua Jeep Avenger al terzo posto delle classifiche di vendita nell'agosto 2025. In Italia ne sono state vendute 2.374
- Al qarto posto Toyota Yaris Cross, con 1.698 vetture piazzate aul mercato italiano nell'agosto 2025
- Scende di qualche posizione rispetto ai suoi standard Dacia Duster, al quinto posto. Sul mercato italiano ad agosto 2025 ne sono state immatricolate 1.634 unità
- Subito dietro con 1.593 auto vendute sul mercato italiano ad agosto 2025 un'altra Toyota, la Yaris
- Al settimo posto nella classifica della auto più vendute in Italia ad agosto 2025 sale la Volkswagen T-Roc (che ha appena presentato la nuova versione 2026, nella foto). 1.360 le unità piazzate sul mercato
- In classifica all'ottavo posto la MG ZS: il suv compatto piazza sul mercato italiano ad agosto 2025 1.358 vetture
- Al nono posto tra le vetture più vendute in Italia ad agosto 2025 la Ford Puma con 1.343 auto immatricolate
- Chiude la top 10 delle auto più vendute in Italia ad agosto 2025 la coreana Kia Sportage, con 1.152 vetture immatricolate.