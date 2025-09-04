Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, i modelli più venduti ad agosto 2025: la classifica

Auto fotogallery
10 foto

Ad agosto 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane quasi invariato, con Stellantis e Dacia a fare da padroni. Panda, Sandero e Jeep Avenger sono le vetture con il maggior numero di immatricolazioni. Nella top 10 anche Volkswagen T-Roc e Kia Sportage

ULTIME FOTOGALLERY

Auto, i modelli più venduti ad agosto 2025: la classifica

Auto

Ad agosto 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane quasi invariato, con Stellantis e...

10 foto

Le immagini dei soccorsi dopo l'incidente. FOTO

Mondo

Il mezzo, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, potrebbe essersi schiantato -...

19 foto

Giornata dei grattacieli: i 10 più belli d'Europa da visitare. FOTO

Mondo

Alcuni degli edifici più belli da poter ammirare nel Vecchio continente, dal Turning Torso di...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il vertice di Pechino tra Putin e...

16 foto

Addio a Emilio Fede, chi era l’ex direttore del TG4. FOTOSTORIA

Cronaca

È morto oggi, 2 settembre 2025, all’età di 94 anni lo storico giornalista e conduttore...

13 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Auto, i modelli più venduti ad agosto 2025: la classifica

    Auto

    Ad agosto 2025 il podio delle vendite di auto in Italia rimane quasi invariato, con Stellantis e...

    10 foto

    Audi Concept C, il nuovo manifesto di design dei Quattro Anelli

    Gianluca Sepe

    Raduni auto settembre, calendario e date: gli eventi in programma

    Auto

    Diversi gli appuntamenti per gli appassionati di motori dopo le vacanze estive. In Italia c'è...