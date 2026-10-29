Targhe auto e moto personalizzate, quanto costeranno e come averle

Introduzione
Presentando le misure della prossima Manovra, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che dal 2027 verrà introdotta "la possibilità, per chi se ne vorrà avvalere, di avere delle targhe personalizzate: ci si potrà più o meno sbizzarrire come si ritiene, ovviamente sostenendo un costo". "E qualcosa mi dice - ha aggiunto scherzando - che la creatività degli italiani qui potrebbe farsi valere". In realtà in Italia il tema delle targhe personalizzate non è una novità, anche se la norma non ha mai trovato attuazione. Ma come potranno essere queste targhe e quanto si spenderà per averne una?
Quello che devi sapere
I dettagli nel nuovo Codice della strada
Il tema del poter scegliere la targa della propria auto era già stato introdotto con la riforma del 2002, che stabiliva si potesse richiedere una specifica combinazione di lettere e numeri purché rimanesse invariata la sequenza standard due lettere-tre numeri-due lettere introdotta nel 1992. Tuttavia, le norme attuative non sono mai arrivate. Ora, invece, a confermare la possibilità di avere una targa personalizzata e a elencarne i dettagli è il nuovo Codice della strada, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 13 ottobre.
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Quali sono le regole per le targhe personalizzate
Come spiega il sito specializzato QuattroRuote, il nuovo Codice della strada prevede che un cittadino possa chiedere al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una targa con "una successione e un impiego di caratteri alfanumerici personalizzati", purché rispetti le modalità e i requisiti stabiliti dal regolamento. Tuttavia non è ancora chiaro quali siano queste regole, che potrebbero anche permettere una maggiore libertà di scelta rispetto allo schema due lettere-tre numeri-due lettere.
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Quanto costerà la targa personalizzata per le auto
Il nuovo Codice della strada stabilisce invece chiaramente il prezzo di una targa personalizzata. Per le auto si dovranno pagare 500 euro per entrambe le targhe, anteriore e posteriore, con un’aggiunta del 20% - ovvero 100 euro - destinata al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per un totale di 600 euro.
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Quanto costerà la targa personalizzata per le moto
Chi invece vuole una targa personalizzata per la moto, comprensiva dei tasselli autoadesivi, spenderà 300 euro, a cui andrà aggiunta la maggiorazione del 20% che porterà il prezzo totale a 360 euro.
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Escluse le combinazioni offensive
La tradizionale divisione della targa in due lettere, poi tre numeri, e infine altre due lettere potrebbe essere - almeno in parte - superata. Ma in ogni caso restano escluse combinazioni che possano risultare offensive oppure ambigue o fuorvianti.
Si può mettere una targa personalizzata su un’auto non nuova?
Secondo quanto riporta QuattroRuote, si potrà chiedere una targa personalizzata per un’auto già immatricolata solo in caso di reimmatricolazione per furto, smarrimento o deterioramento della targa già presente sul veicolo.
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E se si cambia l’auto?
Il nuovo Codice della strada stabilisce che la targa personalizzata deve rimanere sull’auto per cui è stata creata, anche se il mezzo viene venduto o dato in permuta. Quindi, nel caso di acquisto di una nuova macchina, si potrà avere una nuova targa personalizzata che, però, non potrà essere uguale alla precedente.
Come funzionano le targhe personalizzate negli altri Paesi?
Fra i Paesi europei, il Belgio è quello che ha il sistema di targhe personalizzate più flessibile: gli automobilisti possono richiedere una combinazione personalizzata di lettere e numeri, basta che sia disponibile e rientri nei requisiti previsti. Altri sistemi sono in vigore in Germania, Finlandia, Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Lituania e Croazia. Le modalità cambiano da Paese a Paesi: alcuni permettono l’inserimento nella targa parole e combinazioni quasi del tutto libere, altri consentono soltanto di selezionare lettere e numeri all'interno del formato nazionale. In Germania e in Austria, ad esempio, resta obbligatoria la sigla territoriale, mentre in Irlanda si può prenotare un numero specifico mantenendo la struttura ordinaria della targa.
I costi negli altri Paesi
In Belgio avere una targa personalizzata costa 1.030 euro, e ogni anno lo Stato guadagna 12 milioni di euro dalla produzione di placche personalizzate. In Germania la scelta di una combinazione costa 12,80 euro, escluse le spese ordinarie di immatricolazione e produzione. In Austria il costo complessivo della richiesta è di 235 euro. In Finlandia la decisione amministrativa per una targa speciale costa 1.000 euro. In Estonia si distinguono due possibilità: una combinazione scelta all'interno del formato ordinario, con una tariffa indicata di 540 euro, e una targa speciale realizzata su richiesta, che costa 1.560 euro. In Lituania il prezzo sale a 2.500 euro per una combinazione personalizzata da uno a sei caratteri, di cui almeno uno numerico.
Il business delle targhe personalizzate
Le targhe personalizzate sono da tempo anche un business. La più costosa appartiene a Dubai, dove nell'aprile 2023 la combinazione "P 7" è stata venduta all'asta per 55 milioni di dirham, ovvero quasi 14 milioni di euro al cambio dell'epoca. La vendita, entrata nel Guinness dei primati, ha superato il precedente record stabilito nel 2008 ad Abu Dhabi, quando una targa con il solo numero "1" era stata acquistata per 52,2 milioni di dirham, circa 14,2 milioni di dollari.
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