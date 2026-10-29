Targhe auto e moto personalizzate, quanto costeranno e come averle

Fra i Paesi europei, il Belgio è quello che ha il sistema di targhe personalizzate più flessibile: gli automobilisti possono richiedere una combinazione personalizzata di lettere e numeri, basta che sia disponibile e rientri nei requisiti previsti. Altri sistemi sono in vigore in Germania, Finlandia, Lussemburgo, Estonia, Lettonia, Lituania e Croazia. Le modalità cambiano da Paese a Paesi: alcuni permettono l’inserimento nella targa parole e combinazioni quasi del tutto libere, altri consentono soltanto di selezionare lettere e numeri all'interno del formato nazionale. In Germania e in Austria, ad esempio, resta obbligatoria la sigla territoriale, mentre in Irlanda si può prenotare un numero specifico mantenendo la struttura ordinaria della targa.