Auto dell'Anno 2026, ecco le sette macchine finaliste

Introduzione
Ancora poco più di due mesi e al Bruxelles Motor Show verrà premiata l'auto dell’anno. La cerimonia è in calendario per il 9 gennaio. Dei 35 modelli presenti sul mercato europeo inizialmente selezionati, adesso ne sono rimasti sette in lizza. Le sette finaliste (in ordine alfabetico) sono: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Škoda Elroq. Tre elettriche pure, tre multi energy che prevedono la scelta fra propulsore elettrico e motore termico, e una che offre solo unità termiche, anche bifuel. Ecco quali sono le loro caratteristiche
Car of the Year 2026, le auto finaliste - Citroën C5 Aircross
La seconda generazione di Citroën C5 Aircross cambia radicalmente, pur mantenendo la dimensione familiare che ha portato al successo il SUV francese. Diventa innanzitutto più grande, più spaziosa e quindi più abitabile. Il bagaglio ha una capacità che arriva nel suo massimo anche a oltre 600 litri. Svelata al Salone di Parigi della scorsa primavera, offre un ampio spettro di motorizzazione. Si va dal nuovo ibrido a 48 V da 145 CV, al plug-in di 195 CV e 100 km in full electric grazie alla batteria da 92 kWh fino alla versione BEV, disponibile con due powertrain, da 210 e 230 CV, con autonomia rispettivamente di 520 e 680 km grazie a batterie da 73 e 97 kWh. A partire da 33.900 euro, ha i nuovi sedili Advanced Comfort con regolazioni elettriche fino a 10 posizioni. Schermo centrale di infotainment intorno ai 14’’.
Dacia Bigster
In lizza per il premio anche il C-Suv di Dacia, Bigster, lungo 4,57 metri (23 centimetri in più della Duster) e largo 1,81 metri. Come prezzo si parte da 24.800 euro. Robusto, solido, design moderno e linee scolpite, con bagagliaio fino a 702 litri, tetto apribile panoramico, due schermi multimediali da 10’’. Motore full hybrid 155 CV, mild hybrid 140, mild hybrid 130 4x4 o mild hybrid-G 140. Autonomia dichiarata da un minimo di 780 a un massimo di 1500 km.
Fiat Grande Panda
Per Stellantis andiamo nel segmento B con Fiat Grande Panda. C’è la versione ibrida (motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri da 100 CV, con batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT easy drive). C’è la versione elettrica (batteria da 44 kWh, autonomia nel ciclo WLTP di 320 km e motore da 83 kW, 113 CV). La ibrida è disponibile in tre allestimenti (POP, ICON e LA PRIMA), a partire da 18.900 euro, l’elettrica in due allestimenti (LA PRIMA e la RED), a partire da 24.900 euro. Parte dal design storico degli anni Ottanta e lo trasporta nel presente, con Led Pxl che dal centro della griglia si dipanano fino ai fari. Due display in plancia, lunghezza di 3,99 metri, altezza di 1,57 metri e larghezza di 1,76. Massimo 412 litri nel bagaglio.
Kia EV4
Andiamo nell’elettrico al 100% con la coreana Kia EV4. C’è la berlina e c’è la hatchback a cinque porte. Due varianti anche di batteria (58,3 kWh e 81,4 kWh), che offrono un'autonomia massima rispettivamente di 430 km e 630 km (590 per la hatchback). Il propulsore da 150 kW copre lo 0-100 km/h in 7,4 secondi. Linee muscolose e aerodinamiche, il bagaglio arriva al massimo a 490 litri (per la hatchback). Prezzo da 37.950 euro.
Mercedes-Benz CLA
Si sale di prezzo con la berlina media Mercedes-Benz CLA, dotata di propulsione elettrica (EQ Technology) al lancio, con motorizzazioni da 272 CV fino a 354 CV: si parte da 56.665 euro. C’è sia in versione 100% elettrica (800 volt, powertrain da 272 e 354 CV) che mild-hybrid (48 volt). Quattro gli allestimenti (Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus). Tra LED, touchscreen e schermi opzionali all'interno, è possibile personalizzare anche gli esterni.
Renault 4 E-Tech Electric
Reinterpretazione elettrica della Renault 4, tra le finaliste anche Renault 4 E-Tech Electric. Due i tagli di batteria: Urban Range da 40 kWh nella versione base e Comfort Range da 52 kWh (autonomia dichiarata fino a circa 409 km WLTP). Tre invece gli allestimenti: Evolution, Techno e Iconic. Volume del bagagliaio inedito per il segmento: 420 litri "cubi", soglia di carico ribassata al massimo, ingegnosi vani portaoggetti, panchetta pieghevole e persino sedile del passeggero trasformabile in tavolino. Da 29.900 euro.
Škoda Elroq
Nuovo SUV elettrico compatto di Škoda, Elroq parte da 34.500 euro. Disponibile in quattro versioni con tre diverse dimensioni di batteria. L’entry level è Elroq 50 con batteria da 55 kWh, autonomia dichiarata di 370 km. Poi Elroq 60 con batteria da 63 kWh e autonomia di oltre 400 km. Le versioni più capienti sono Elroq 85 (trazione posteriore) e 85x (trazione integrale), con 82 kWh e autonomia di oltre 560 km. "Modern Solid” è il logo scelto dalla casa boema per definire il proprio nuovo linguaggio di design.
