Auto dell'Anno 2026, ecco le sette macchine finaliste

Introduzione

Ancora poco più di due mesi e al Bruxelles Motor Show verrà premiata l'auto dell’anno. La cerimonia è in calendario per il 9 gennaio. Dei 35 modelli presenti sul mercato europeo inizialmente selezionati, adesso ne sono rimasti sette in lizza. Le sette finaliste (in ordine alfabetico) sono: Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 e Škoda Elroq. Tre elettriche pure, tre multi energy che prevedono la scelta fra propulsore elettrico e motore termico, e una che offre solo unità termiche, anche bifuel. Ecco quali sono le loro caratteristiche