The Car of the Year 2026, le 35 auto candidate al premio

Da queste uscirà la vincitrice. Ci sono 6 rappresentanti di brand cinesi, 6 del gruppo Stellantis e 4 di Audi. Il 31 ottobre saranno scelte le finaliste, poi la proclamazione della vincitrice il 9 gennaio 2026

E' stata resa nota la lista delle 35 auto semifinaliste tra le quali uscirà la vincitrice del premio Car of the year 2026. Certo ce ne sono tante e di tutti i tipi: termiche, ibride, elettriche; dalle citycar alle berline, dai suv alle supercar. Ci sono 6 rappresentanti di brand cinesi, 6 del gruppo Stellantis e 4 di Audi. La giuria, composta da giornalisti automotive di tutta Europa, selezionerà tra queste 35 i 7 modelli finalisti, i cui nomi verranno resi noti il 31 ottobre. Poi la proclamazione della vincitrice il 9 gennaio 2026.

La lista delle auto in concorso

Le 35 candidate sono: Alpine A390, Audi A6, Audi A6 e-tron, Audi Q3, Audi Q5, Byd Atto 2, Byd Dolphin Surf, Byd Seal 6 DM-i, Byd Sealion 7, Citroën C3 Aircross, Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, DS N°8, Fiat Grande Panda, Firefly, Hyundai Ioniq 9, Jeep Compass, Kia EV4, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Mazda 6e, Mercedes-Benz CLA, MG HS, MG MGS5, Mini Aceman, Mitsubishi Outlander, Nissan Leaf, Opel Frontera, Renault 4, Škoda Elroq, Smart #5, Suzuki eVitara & Toyota Urban Cruiser, Toyota C-HR+, Volvo ES90 e Zeekr 7X.