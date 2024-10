Chi vince in Wisconsin vince 10 grandi elettori. A rendere lo Stato contendibile, dopo decenni di dominio democratico, è stata la vittoria di Donald Trump nel 2016. Joe Biden nel 2020 lo riportò fra le fila democratiche, ma solo per circa 20mila voti. Fino a qualche anno fa, la classe media del Wisconsin era legata ai sindacati ma, come in tutto il Midwest, la deindustrializzazione ha causato declino economico e forte insoddisfazione nei confronti dell'establishment politico. Per l'asinello e per l'elefantino sarà fondamentale tenere conto di questo sentimento per convincere gli elettori del Wisconsin.