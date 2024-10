Gli Stati che decideranno le elezioni Usa: il Nevada

Se volete sapere chi si insedierà alla Casa Bianca, guardate a chi andranno i 6 grandi elettori dello Stato di Las Vegas, che dal 1912 ha sempre votato per il vincitore (con le sole eccezioni di 1976 e 2016). Dal 2008 il vantaggio democratico non fa che assottigliarsi e, oggi, Trump pare conquistare il consenso dei non laureati. La partita è apertissima