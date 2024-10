Gli Stati che decideranno le elezioni Usa: l'Arizona

Sono 11 i grandi elettori messi in palio dall'Arizona, roccaforte del Gop messa in discussione solo da Bill Clinton nel 1996 e da Joe Biden nel 2020, per una manciata di voti. I sondaggi vedono favorito Donald Trump, ma tutto sarà deciso (forse anche a favore di Kamala Harris) da un'unica contea: Maricopa