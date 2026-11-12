Il gabinetto di sicurezza israeliano avrebbe ordinato all'esercito di intensificare i preparativi per un possibile nuovo attacco all'Iran. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Kan, sottolineando che le forze israeliane sono state messe in stato di massima allerta. "Gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni efferate e dei loro crimini nella regione", ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commentando le sconfitte elettorali