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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran, gabinetto sicurezza Netanyahu ordina a Idf di prepararsi ad attaccare. LIVE

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©Ansa

Il gabinetto di sicurezza israeliano avrebbe ordinato all'esercito di intensificare i preparativi per un possibile nuovo attacco all'Iran. Lo riferisce l'emittente pubblica israeliana Kan, sottolineando che le forze israeliane sono state messe in stato di massima allerta. "Gli Stati Uniti e Israele hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni efferate e dei loro crimini nella regione", ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian commentando le sconfitte elettorali

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Secondo quanto riportato dai media israeliani, il gabinetto di sicurezza israeliano, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, ha ordinato all'esercito di intensificare i preparativi per un possibile attacco all'Iran. Le notizie giungono dopo che il leader dell'opposizione israeliana Gadi Eisenkot ha rilasciato una dichiarazione in cui esorta Netanyahu ad astenersi dal dispiegare l'esercito "in assenza di una minaccia diretta e immediata", fino alla formazione del prossimo governo. 

Dopo che la coalizione di governo di Netanyahu ha perso la maggioranza parlamentare alle elezioni di ottobre, a Eisenkot è stata data l'opportunità di formare un nuovo governo.

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