All'interno della protesta, cinquanta persone incappucciate e mascherate sono arrivate negli studi della RTVE a Barcellona e hanno bloccato l'inizio della trasmissione prevista a quell'ora

Giornata di sciopero generale in Spagna con manifestazioni in tutto il Paese che hanno portato a oltre 40 fermi. Le proteste sono arrivate anche dentro gli studi televisivi: come racconta il gruppo RTVE , le trasmissioni sono state interrotte dall'incursione di alcune persone. Si tratta del primo sciopero generale indetto nel Paese dopo 14 anni: organizzato dal Sindacato degli inquilini e sostenuto dalle principali sigle sindacali, tra cui CCOO e UGT, la mobilitazione arriva a circa due settimane dalle elezioni politiche e punta a richiamare l'attenzione sulla crisi abitativa e sui bassi salari.

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Le manifestazioni nel Paese

Nel centro di Madrid ci sono stati diversi momenti di tensione con gli agenti in assetto antisommossa che hanno effettuato cariche contro i manifestanti, che avevano occupato per oltre due ore la centralissima Gran Vía, bloccando il traffico.

Dopo gli incidenti, la circolazione nella centralissima arteria madrilena è stata riaperta, mentre i manifestanti si sono radunati sui marciapiedi ai due lati della strada, scandendo slogan come "Basta con la violenza della polizia" e "Non uno sfratto in più". Numerosi negozi hanno abbassato le saracinesche, mentre altri hanno protetto le vetrine con pannelli di legno.

I numeri

Secondo il bilancio provvisorio diffuso dal ministero dell'Interno, dai Mossos d'Esquadra catalani e dall'Ertzaintza nei Paesi Baschi, sono stati registrati 476 incidenti e otto persone sono state arrestate. Continua a salire il bilancio dei fermi in tutto il Paese, soprattutto per incendi di cassonetti e resistenza all'autorità pubblica.

Cosa è successo in televisione

Circa alle 7.45 del mattino, cinquanta persone incappucciate e mascherate sono arrivate negli studi della RTVE in via Roc Boronat a Barcellona con striscioni di protesta sullo sciopero generale e hanno bloccato l'inizio della trasmissione prevista a quell'ora.

Alcuni canali televisivi, così come altre testate giornalistiche, hanno anche visto la riduzione della programmazione proprio per lo stesso sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori del Paese.