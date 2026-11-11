Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I tifosi del Barcellona potranno avere la propria tomba allo stadio

Mondo
©Getty

Il complesso di 1.500 metri quadrati dovrebbe aprire nel 2027. I costi partono da 2.490 per un tempo di dieci anni

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

"Un posto eterno nella nostra casa: il "Memorial FC Barcelona" prende forma al Spotify Camp Nou", così il club ha annunciato sui social la possibilità per i tifosi di essere tumulati in un memoriale che verrà costruito dentro al Camp Nou, storico stadio della squadra. 

I costi

Sul sito si legge che si può partire da un tempo minimo di dieci anni e un costo minimo di 2.490 euro. L'iniziativa "nasce dalla volontà di diventare uno spazio dedicato al ricordo e al riconoscimento di tutte le persone che hanno fatto del Barça una parte delle proprie vite. Un luogo in cui le grandi figure della storia del Club e i suoi tifosi condividano lo stesso spazio e in cui i ricordi personali e familiari trovino posto nella memoria collettiva del Barcellona".

La motivazione

Il complesso, di 1.500 metri quadri dovrebbe aprire nel 2027. Come spiega Il Post, si tratterebbe di un altro tentativo, da parte del club, di fare soldi. Il Barcellona è infatti molto indebitato: il restauro dello stadio non è ancora completato e i soldi potrebbero servire anche a ripagarne una parte.

Potrebbe interessarti

Sciopero generale in Spagna, è il primo dopo 14 anni: oltre 40 fermi

Mondo: Ultime notizie

Iran, Teheran: "Se Usa attaccano pronti a colpire anche basi europee"

live Mondo

Il colloquio sarebbe stato "un infernale scambio di urla", secondo quanto riferito dai funzionari...

Ucraina, domani Meloni a Dublino con Burnham e Zelensky. LIVE

live Mondo

Conclusi i colloqui ad Abu Dhabi: gli inviati Usa Kushner e Witkoff saranno domani a Mosca da...

Sciopero generale in Spagna, è il primo dopo 14 anni: oltre 40 fermi

Mondo

All'interno della protesta, cinquanta persone incappucciate e mascherate sono arrivate negli...

Il re di Norvegia Haakon VIII e la moglie consacrati il 22 agosto

Mondo

La cerimonia si terrà nella cattedrale di Nidaros, a Trondheim, su richiesta della coppia reale....

Principe William direttore per un'edizione della rivista Country Life

Mondo

Diversi i contenuti, all'interno del numero, dedicati alla famiglia reale. Tra questi, anche...

Mondo: I più letti