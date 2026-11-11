I tifosi del Barcellona potranno avere la propria tomba allo stadio

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I costi

Sul sito si legge che si può partire da un tempo minimo di dieci anni e un costo minimo di 2.490 euro. L'iniziativa "nasce dalla volontà di diventare uno spazio dedicato al ricordo e al riconoscimento di tutte le persone che hanno fatto del Barça una parte delle proprie vite. Un luogo in cui le grandi figure della storia del Club e i suoi tifosi condividano lo stesso spazio e in cui i ricordi personali e familiari trovino posto nella memoria collettiva del Barcellona".

La motivazione

Il complesso, di 1.500 metri quadri dovrebbe aprire nel 2027. Come spiega Il Post, si tratterebbe di un altro tentativo, da parte del club, di fare soldi. Il Barcellona è infatti molto indebitato: il restauro dello stadio non è ancora completato e i soldi potrebbero servire anche a ripagarne una parte.