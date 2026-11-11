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Crolla un palazzo di 3 piani a Brooklyn, almeno un morto

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Lo riporta la Cnn. I soccorritori stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate, ha riferito il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York

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Almeno una persone è morta e molte altre sono rimaste ferite nel crollo di un palazzo di tre piani a Brooklyn. Lo riporta la Cnn. I soccorritori stanno scavando tra le macerie alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate, ha riferito il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York (FDNY).

Cosa sappiamo

Il crollo è avvenuto a Flatbush, un quartiere nella zona meridionale di Brooklyn, prevalentemente residenziale. L'allarme è scattato intorno alle 16 ora americana, secondo quanto riferito dal dipartimento. Secondo quanto riferito dalla Cnn, il crollo sarebbe stato causato da un cantiere edile situato accanto al palazzo. "Le squadre dell'FDNY sono attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso in seguito al crollo di un edificio su Flatbush Avenue, a Brooklyn", si legge in una nota. Due persone sono state sottoposte a controlli medici, mentre i soccorritori proseguono le ricerche di eventuali persone intrappolate all'interno dell'edificio, ha riferito il dipartimento.

US-FDNY-RESPONDS-TO-BUILDING-COLLAPSE-IN-BROOKLYN - ©Ansa

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