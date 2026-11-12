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Usa, sparatoria in centro a Washington: colpite almeno quattro persone

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La persona sospettata di aver aperto il fuoco, dopo una breve fuga, si è barricata in un appartamento e ha sparato contro la polizia. La sparatoria è avvenuta in una palestra nel quartiere di Logan Circle, vicino alla Casa Bianca. I residenti della zona sono stati invitati a restare in casa

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Sparatoria in centro a Washington. Una persona ha aperto il fuoco in una palestra a Logan Circle, quartiere alla moda della città a pochi passi dalla Casa Bianca. Il bilancio è di almeno quattro persone colpite. Il sospettato, dopo una breve fuga, si è barricato all'interno di un appartamento al settimo piano di un edificio non lontano dal luogo della sparatoria e ha esploso colpi contro gli agenti speciali attraverso la porta. L'uomo, stando alla polizia che ha subito dispiegato molte forze per bloccare le strade per diversi isolati e mettere in sicurezza l'area, "è un bianco che indossa pantaloncini e felpa grigi". La polizia di Washington ha emanato la direttiva di emergenza di "cercare riparo e non uscire" a tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi al luogo della sparatoria.

Il luogo della sparatoria nel quartiere di Logan Circle - ©Ansa

Sospettato barricato in un appartamento

Stando alla ricostruzione fornita da Nbcnews, l'uomo sarebbe entrato nei locali della palestra Vida Fitness colpendo prima un uomo alle spalle e poi esplodendo altri colpi all'esterno mentre la gente scappava. La fuga del sospettato non è durata molto. L'uomo, prima di barricarsi in un edificio, si è spostato in diverse zone del quartiere appiccando intenzionalmente degli incendi in vari punti. Alcuni aggiornamenti sulla situazione ancora in corso sono stati resi noti anche da Brooke Pinto, del consiglio cittadino, che su X ha confermato che la sparatoria è avvenuta all'interno del Vida Fitness, un'elegante palestra popolare nella comunità gay della città. Nello stesso isolato ci sono diverse abitazioni private, una chiesa e un supermercato. La Guardia Nazionale sta collaborando con la polizia, aiutando chiudere l'area interessata. 

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