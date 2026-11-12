La persona sospettata di aver aperto il fuoco, dopo una breve fuga, si è barricata in un appartamento e ha sparato contro la polizia. La sparatoria è avvenuta in una palestra nel quartiere di Logan Circle, vicino alla Casa Bianca. I residenti della zona sono stati invitati a restare in casa

Sparatoria in centro a Washington. Una persona ha aperto il fuoco in una palestra a Logan Circle, quartiere alla moda della città a pochi passi dalla Casa Bianca. Il bilancio è di almeno quattro persone colpite. Il sospettato, dopo una breve fuga, si è barricato all'interno di un appartamento al settimo piano di un edificio non lontano dal luogo della sparatoria e ha esploso colpi contro gli agenti speciali attraverso la porta. L'uomo, stando alla polizia che ha subito dispiegato molte forze per bloccare le strade per diversi isolati e mettere in sicurezza l'area, "è un bianco che indossa pantaloncini e felpa grigi". La polizia di Washington ha emanato la direttiva di emergenza di "cercare riparo e non uscire" a tutti gli abitanti dei quartieri limitrofi al luogo della sparatoria.