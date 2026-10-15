La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue, dopo l'intervento in cui, il 13 ottobre, gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri, il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare in stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. Trump: "Spero che si rimetta"
Papa Leone XIV "ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". Lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui, il 13 ottobre, al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Ieri, il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare in stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. Il decorso post operatorio è "regolare" in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone "sta bene, l'umore è buono. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Il suo desiderio è di fare il viaggio in Sudamerica (dal 6 novembre, ndr). Poi vedremo", ha precisato il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Intanto, sono arrivati anche gli auguri del presidente americano Trump: "Spero che il Papa si rimetta".
L'operazione di Papa Leone XIV
Papa Leone XIV aveva annunciato, durante l'Angelus dell'11 ottobre, che si sarebbe dovuto operare per un nodulo al polmone, scoperto durante un check-up di routine. L'intervento è stato effettuato due giorni dopo, al Gemelli e si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti. "L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori", hanno fatto sapere i medici. Da lì è iniziato il decorso, con la prima fisioterapia e i primi pasti.
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I dubbi sull'agenda del Papa
Sull'agenda futura di Leone XIV resta, ad oggi, un punto interrogativo, perché molto dipenderà dall'esame istologico e, per i risultati, ci vorrà qualche giorno. I fari restano puntati sul viaggio in Sudamerica, dal 6 al 17 novembre, tra Uruguay, Argentina e Perù: 31mila chilometri, considerando i soli spostamenti in aereo ed elicottero, ai quali si aggiungerebbero, nelle città che dovrebbe visitare, quelli in automobile. Quindici le tappe in programma tra le quali Cuzco, sulle Ande peruviane, a 3.400 metri di altezza. Climi diversi, tra un Paese e l'altro, e anche una puntata nella foresta amazzonica. Non un itinerario facile, dopo l'intervento al polmone.
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