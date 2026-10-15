La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza del pontefice al Gemelli prosegue, dopo l'intervento in cui, il 13 ottobre, gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri, il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare in stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. Trump: "Spero che si rimetta"

Papa Leone XIV "ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione". Lo rende noto la sala stampa vaticana, a due giorni dall'intervento in cui, il 13 ottobre, al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Ieri, il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare in stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. Il decorso post operatorio è "regolare" in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace. Leone "sta bene, l'umore è buono. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Il suo desiderio è di fare il viaggio in Sudamerica (dal 6 novembre, ndr). Poi vedremo", ha precisato il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Intanto, sono arrivati anche gli auguri del presidente americano Trump: "Spero che il Papa si rimetta".