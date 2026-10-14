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Il fratello di Papa Leone, Louis Prevost: "Annuncio uno choc. Anch'io in cura per cancro"

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"Siamo entrambe persone positive", ha poi sottolineato Louis Prevost, che ha riferito di aver consigliato al Papa di tornare negli Usa a curarsi. "Lui mi ha risposto che ci sono ottimi medici" in Italia, ha detto Louis

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"Era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore". Il fratello di Papa Leone XIV, Louis Prevost, in collegamento con l'emittente Usa NewsMax, ha riferito di aver ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone, ieri, appena il Pontefice è uscito dalla sala operatoria

Le parole di Louis Prevost

"Quello che so ora è che è in buone mani e in buona forma", ha commentato Louis, che ha confessato che anche per lui l'annuncio dell'intervento "è stato uno shock". "Anche io sono in cura per un tumore", ha aggiunto. "Siamo entrambe persone positive", ha poi sottolineato Louis Prevost, che ha riferito di aver consigliato al Papa di tornare negli Usa a curarsi. "Lui mi ha risposto che ci sono ottimi medici" in Italia. "La notizia buona - ha aggiunto - è che, anche se cattivo, abbiano tolto tutto il tumore".

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