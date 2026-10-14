Potrebbero esserci modifiche al programma del Pontefice a causa delle sue condizioni di salute, come ha dichiarato la presidente peruviana Keiko Fujimori
Le date della visita di Papa Leone XIV in America Latina, inizialmente prevista per novembre, potrebbero subire modifiche a causa delle sue condizioni di salute. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Keiko Fujimori.
Il viaggio
Come aveva reso noto la Sala Stampa della Santa Sede, Papa Leone aveva in previsione un viaggio di dodici giorni in America Latina tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Pontefice dovrebbe partire il 6 novembre fino al 17, ma ora le date non sono più così certe. Secondo il programma, il Papa dovrebbe iniziare dalla capitale uruguaiana Montevideo: circa venti trasferimenti in aereo ed elicottero per incontrare più realtà possibili all'interno dei tre Paesi del Sud America.
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In Perù
Intanto, in Perù, sono in corso i lavori per la realizzazione di una statua alta 14 metri dedicata al Papa. Il progetto sorgerà nella città di Callao, vicino a Lima, e dovrebbe essere completato entro la fine di ottobre, proprio in vista del viaggio apostolico del Pontefice.