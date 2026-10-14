Il viaggio

Come aveva reso noto la Sala Stampa della Santa Sede, Papa Leone aveva in previsione un viaggio di dodici giorni in America Latina tra Uruguay, Argentina e Perù. Il Pontefice dovrebbe partire il 6 novembre fino al 17, ma ora le date non sono più così certe. Secondo il programma, il Papa dovrebbe iniziare dalla capitale uruguaiana Montevideo: circa venti trasferimenti in aereo ed elicottero per incontrare più realtà possibili all'interno dei tre Paesi del Sud America.