Papa Leone XIV in Perù dall'11 novembre per la prima visita nel Paese

La tappa peruviana farà parte del primo viaggio del Pontefice in Sud America, dopo le visite previste in Argentina e Uruguay. L'agenda ufficiale della missione non è stata ancora resa nota, così come la durata della permanenza
Papa Leone XIV arriverà in Perù mercoledì 11 novembre per una visita pastorale che lo porterà in diverse città del Paese, secondo quanto riferito da fonti vaticane citate dall'emittente peruviana Rpp. La tappa peruviana farà parte del primo viaggio del Pontefice in Sud America, dopo le visite previste in Argentina e Uruguay. L'agenda ufficiale della missione non è stata ancora resa nota, così come la durata della permanenza. Una commissione del Vaticano ha già effettuato un sopralluogo in Perù per valutare sicurezza, infrastrutture e organizzazione degli spostamenti, visitando tra le altre le città di Pucallpa, Chiclayo e Cusco, indicate tra le possibili destinazioni del Papa. La presidente peruviana Keiko Fujimori ha annunciato che il governo collaborerà in pieno con la Conferenza episcopale peruviana per preparare la visita, definendola "una grande gioia" per il Paese sudamericano.
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Papa Leone a Lampedusa, le immagini della visita del Pontefice. FOTO
La visita pastorale del Santo Padre è durata solo poche ore ma è molto significativa. Prevost si è recato nel cimitero per pregare sulle tombe dei migranti, poi ha attraversato da solo la “Porta d’Europa', monumento simbolo dell’immigrazione nel Mediterraneo. Nella sosta al Molo Favaloro ha benedetto la targa dedicata a Papa Francesco. Infine, dopo un giro in Papamobile ha celebrato la messa