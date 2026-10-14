Papa Leone XIV, statua alta 14 metri in costruzione in Perù. FOTO

Papa Leone, statua alta 14 metri in costruzione in Perù per il viaggio apostolico. FOTO
Nella città di Callao si sta allestendo una scultura dedicata al pontefice, che dovrebbe essere completata entro la visita prevista per novembre
- In Perù sono in corso i lavori per la realizzazione di una statua alta 14 metri dedicata a Papa Leone XIV. Il progetto sorgerà nella città di Callao, vicino a Lima, e dovrebbe essere completato entro la fine di ottobre, in vista del viaggio apostolico del Pontefice nel Paese sudamericano, previsto per novembre.
- Secondo quanto comunicato dai media locali, i lavori sono stati completati per oltre il 45%. La statua sarà collocata all'interno di un'area verde della città, nel Parco Gaelito, dove sono in corso i preparativi per la sua installazione.
- Il sindaco di Callao, César Pérez, ha spiegato che sono in corso i contatti con le autorità ecclesiastiche per organizzare una visita del Pontefice al monumento. L'auspicio dell'amministrazione è che il Papa possa benedire la statua durante il suo soggiorno in Perù. Al momento, tuttavia, la cerimonia non è stata confermata nel programma ufficiale del viaggio apostolico.
- La scelta di Callao come luogo per il monumento è legata al passato del Pontefice. Prima della sua elezione, Robert Francis Prevost ha infatti ricoperto l'incarico di amministratore apostolico della diocesi di Callao tra il 2020 e il 2021.
- Ieri, nel corso della presentazione del progetto, il sindaco Pérez ha rivolto un appello agli abitanti di Callao e al resto della popolazione peruviana. "Con il suo arrivo imminente, vi chiediamo di pregare affinché il nostro Papa superi bene questo intervento e possa visitare il Perù", ha dichiarato.
- L'arcidiocesi di Lima si è detta "costernata" per la diagnosi di adenocarcinoma polmonare di papa Leone XIV, operato ieri a Roma per l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. La Chiesa peruviana ha invitato alla prudenza rispetto alle ipotesi di una possibile cancellazione o di un rinvio del viaggio apostolico previsto a novembre.
- "È importante evitare voci e speculazioni su possibili cambiamenti del viaggio", ha dichiarato a Infobae Juan José Dioses, portavoce dell'arcidiocesi. Dioses ha ricordato che la visita in Sudamerica, che comprende anche Uruguay e Argentina, resta confermata al momento. Il viaggio apostolico è previsto dal 6 al 17 novembre.
- "La salute del Santo Padre è una priorità", ha aggiunto Dioses, assicurando che i fedeli peruviani sono pronti ad aspettare il tempo necessario per accoglierlo.
- Per tutta la giornata di ieri, in tutte le parrocchie del Paese i fedeli hanno pregato, organizzato rosari e veglie in favore del Papa. "I Vescovi del Perù invitano tutte le persone di buona volontà a offrire le proprie preghiere per Papa Leone XIV. Ci uniamo in comunione, ponendoci nelle mani di Dio insieme al Santo Padre”, si legge in una nota.
- La presidente del Perù, Keiko Fujimori, ha espresso pubblicamente la vicinanza della nazione a Papa Leone XIV. Esortando la popolazione a formare una "grande catena di preghiera", la presidente ha invocato il Signore dei Miracoli affinché accompagni il pontefice in questo momento complicato per permettergli di rimettersi presto. "Santo Padre, questa terra, che è anche la sua casa, la abbraccia con immenso affetto", ha concluso la presidente.