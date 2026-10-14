Papa Leone XIV, statua alta 14 metri in costruzione in Perù. FOTO

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Papa Leone, statua alta 14 metri in costruzione in Perù per il viaggio apostolico. FOTO

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Nella città di Callao si sta allestendo una scultura dedicata al pontefice, che dovrebbe essere completata entro la visita prevista per novembre

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