"Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni" di medio termine, ha detto il presidente Usa nel suo intervento al Palazzo di Vetro. Sulla guerra in Ucraina: "La pace si farà prima di quanto si pensi". Poi attacca Cuba, "uno Stato fallito e cadrà", e la delegazione de L'Havana lascia l'Aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky

"È un onore essere qui all'Onu. Sono sorpreso che Cnn sia qui a coprirmi . Non dovrebbe esserci, aveva detto che non mi avrebbe coperto". Con queste parole Donald Trump ha fatto il suo ingresso al Palazzo di Vetro di New York, dove ha tenuto un discorso all’81esima Assemblea Generale dell’Onu in cui ha esordito dicendo che "l'America è tornata ed è più forte che mai". Dopo il suo intervento, il tycoon ha firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca , poi è in programma un bilaterale con i premier britannico e giapponese. Mentre alle 13.15 locali, le 19.15 in Italia, Trump vedrà il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Successivamente Trump ospiterà al Lotte Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'assemblea Onu, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. "In tutto il Medio Oriente, i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire, e i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati, in conformità con il diritto internazionale", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo i lavori, nell'ultimo discorso del suo mandato.

Trump: "Ho realizzato la pace, forza usata per rendere Usa i più potenti al mondo"

"Mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. Mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate. Mentre altri parlavano di coraggio, l'America lo ha dimostrato. Mentre altri promettevano forza, io l'ho usata per rendere l'America il Paese più potente del mondo", dice Trump all'Onu. "La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente e, dopo 250 anni, non è qualcosa a cui rinunceremo mai". E aggiunge: "Non esiste un governo globale e, finché sarò presidente, non ci saranno tasse globali".

Trump: "Troppi preferivano ignorare la minaccia dell'Iran"

"In due settimane sarà il terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre" che la guida suprema iraniana "ha definito un servizio all'umanità - prosegue Trump - Immaginate solo se un simile regime violento avesse mai avuto il potere di sferrare attacchi terroristici su larga scala riparandosi dietro uno scudo nucleare. Questa era la realtà che dovevamo affrontare, una realtà che fin troppi hanno preferito ignorare". "Voglio ringraziare il Consiglio di Sicurezza dell'Onu per aver approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che condanna i deplorevoli attacchi terroristici dell'Iran contro le navi commerciali - osserva il presidente Usa - Tale risoluzione ha ottenuto un numero di co-sponsor tra gli Stati membri dell'Onu superiore a qualsiasi altra risoluzione del Consiglio di Sicurezza nella storia".

Trump: "Incrollabile il mio impegno contro l'arma nucleare iraniana"

"Due anni fa il nostro Paese era morto. Ora siamo nell'età dell'oro. Abbiamo agito con decisione per risolvere i problemi del mondo", dice Trump, elencando fra questi il "fanatico regime dell'Iran. "Erano i bulli del Medio Oriente ma ora non lo sono più. Da quando mi sono insediato il mio impegno è stata incrollabile nel non far avere" a Teheran l'arma nucleare, prosegue. E aggiunge: "Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni" di midterm, "devo decidere se annientere l'Iran o fare un accordo. E se li devo annientare li annienterò rapidamente".