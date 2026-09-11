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Galante perse la moglie l’11 settembre, oggi guida la protesta contro Mamdani
“Per noi è personale”: Giovanni Galante, rimasto vedovo a causa delle stragi dell’11 settembre 2001, chiede al sindaco di New York di non andare alla commemorazione che si terrà a Ground Zero
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