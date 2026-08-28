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Cosa dovrebbero fare gli Usa con Cuba secondo gli statunitensi?

Gianluca De Feo

Youtrend
Protesta contro l'inserimento di Cuba da parte di Donald Trump nell'elenco dei paesi che sostengono il terrorismo

Secondo un recente sondaggio condotto da YouGov per l’Economist, appena il 17% degli statunitensi supporta l’ipotesi che Washington utilizzi la forza per prendere il controllo dell’isola, mentre il 58% si dice contrario

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