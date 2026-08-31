Guerra Ucraina, Mosca promette "raid massicci" a siti energetici. LIVE

In soli 4 giorni, la Russia ha lanciato quasi 1.500 droni in Ucraina. "In autunno dovremo dare una risposta e portare il tasso di abbattimento ben al di sopra del 90%". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio quotidiano serale. "Il compito più arduo è proprio quello di abbattere i droni a reazione - ha spiegato - attualmente, la difesa contro di essi è affidata principalmente alla nostra aviazione da combattimento. Stiamo lavorando per disporre degli intercettori necessari. Quattro aziende hanno realizzato i relativi droni intercettori: una di queste dispone della tecnologia più avanzata. In questo momento, sia il ministero della Difesa che i militari - conclude - devono impegnarsi al massimo affinché disponiamo del maggior numero possibile di mezzi per abbattere ogni tipo di drone russo".