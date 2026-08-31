Guerra Ucraina, Mosca promette "raid massicci" a siti energetici. LIVE

La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad "attacchi massicci" contro i siti energetici ucraini, in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del Paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky è possibile solo "allo scopo di formalizzare gli accordi"
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La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad "attacchi massicci" contro i siti energetici ucraini, in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del Paese. Il presidente Vladimir Putin ha infatti promesso rappresaglia per gli attacchi ucraini che ormai quotidianamente vanno a segno in profondità in Russia: una spirale di tensione che sembra non lasciare spazio alla diplomazia nonostante i tentativi statunitensi di riprendere la mediazione. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky è possibile solo "allo scopo di formalizzare gli accordi".
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Raid su Belgorod, 2 morti tra cui ragazzo di 16 anni
Due persone, un uomo e un adolescente di 16 anni, sono morte e altre 12, tra cui 7 ragazzi, sono rimaste ferite in un attacco attribuito all'Ucraina su Belgorod, in Russia. Lo ha detto, citato dall'agenzia Tass, il governatore ad interim della regione di confine con l'Ucraina, Alexander Shuvayev, riferendo di "un attacco mirato con missili". Precedentemente, l'azienda russa di e-commerce Ozon aveva riportato un attacco ucraino a un centro di smistamento e distribuzione a Belgorod, con "diverse persone rimaste ferite".
Sindaco di Mosca: "Difesa aerea ha abbattuto 6 droni"
Le difese aeree del ministero della Difesa russo hanno abbattuto 6 droni diretti verso Mosca. Lo scrive il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, sul suo canale Max, la piattaforma russa di messaggistica e servizi digitali, secondo quanto riportato dalla Tass. "Le forze di difesa aerea del ministero della Difesa hanno respinto un attacco di 6 droni. Sul luogo della caduta dei detriti - precisa Sobyanin - stanno lavorando gli specialisti dei servizi di emergenza".
Zelensky: "Bisogna abbattere più del 90% dei droni russi"
In soli 4 giorni, la Russia ha lanciato quasi 1.500 droni in Ucraina. "In autunno dovremo dare una risposta e portare il tasso di abbattimento ben al di sopra del 90%". Lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio quotidiano serale. "Il compito più arduo è proprio quello di abbattere i droni a reazione - ha spiegato - attualmente, la difesa contro di essi è affidata principalmente alla nostra aviazione da combattimento. Stiamo lavorando per disporre degli intercettori necessari. Quattro aziende hanno realizzato i relativi droni intercettori: una di queste dispone della tecnologia più avanzata. In questo momento, sia il ministero della Difesa che i militari - conclude - devono impegnarsi al massimo affinché disponiamo del maggior numero possibile di mezzi per abbattere ogni tipo di drone russo".