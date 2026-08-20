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Zelensky e lo scontro con l'ex ministro Fedorov: elezioni anticipate?

Luciana Grosso

Ispi

In una fase della guerra in cui l’Ucraina si è fatta singolarmente efficace e aggressiva. Il presidente deve fare i conti con diversi grattacapi interni: gli scandali che hanno coinvolto personalità a lui vicine, ma soprattutto la sfida dell'ex ministro della Difesa che mette in discussione la sua leadership e chiede di andare al voto

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