Venerdì Santo, processioni, riti e celebrazioni nel mondo. FOTO

Nel giorno in cui il mondo cristiano commemora la passione e la crocifissione di Gesù, in molti Paesi si svolgono processioni e cerimonie per ricordare questa ricorrenza, dall'Indonesia alla Spagna e fino alla Via Crucis del Papa a Roma
- Il Venerdì Santo è il giorno in cui il mondo cristiano commemora la passione e la crocifissione di Gesù, prima della risurrezione nella domenica di Pasqua. Molti i Paesi che celebrano questa ricorrenza, come ad esempio l'Indonesia.
- Anche a Sydney, in Australia, è stato celebrato il venerdì santo.
- Celebrazioni anche in India. In foto, una suora in preghiera alla Casa Madre di Calcutta.
- Anche nelle Filippine ci sono diverse celebrazioni. In foto quella nella Città di San Fernando
- Celebrazioni in Pakistan. In foto, un membro della comunità cristiana minoritaria tiene in mano una croce durante la messa del venerdì santo nella cattedrale di San Giovanni, a Peshawar.
- La ricorrenza è celebrata anche in Spagna. In foto, la statua di Gesù in processione per le vie di Zamora, nel Nord del Paese, nella prima mattina del 3 aprile.
- Processioni anche in Germania. In foto quella di Bensheim
- Nella foto, l'arcivescovo di Canterbury Sarah Mullally guida la processione mentre i membri del clero della Cattedrale portano la croce nell'ambito della Liturgia del venerdì santo.
- Diverse celebrazioni anche in Messico. Nella foto una processione a Taxco, nello Stato di Guerrero.
- Nella foto, alcuni fedeli partecipano a una messa fuori dalla chiesa di Mar Maroun nel quartiere di Ain Al Remmaneh, a Beirut.
- Nell'immagine una processione per il venerdì santo a Lagos.
- Anche in Sudafrica si celebra il venerdì santo. In foto la processione nel quartiere di Westburg a Johannesburg.
- In Italia Papa Leone XIV ha portato la croce per le tutte le stazioni della Via Crucis nel Venerdì Santo, al Colosseo di Roma. È la prima volta che un Pontefice porta la croce in tutte le stazioni, da quando - era il 1965 - Paolo VI riportò questo rito della Settimana Santa al Colosseo, monumento simbolo del martirio dei cristiani.