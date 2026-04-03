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Venerdì Santo, la Via Crucis con papa Leone XIV al Colosseo. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Per la prima volta un Pontefice ha portato la croce per le tutte le stazioni. Prevost ha spiegato di voler dare "un segno importante per quello che rappresenta il Papa, un leader spirituale oggi nel mondo, questa voce che tutti vogliono sentire per dire Cristo ancora soffre". Trentamila i fedeli presenti. A chiusura, una preghiera di S. Francesco

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