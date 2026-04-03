Venerdì Santo, la Via Crucis con papa Leone XIV al Colosseo. FOTO
Per la prima volta un Pontefice ha portato la croce per le tutte le stazioni. Prevost ha spiegato di voler dare "un segno importante per quello che rappresenta il Papa, un leader spirituale oggi nel mondo, questa voce che tutti vogliono sentire per dire Cristo ancora soffre". Trentamila i fedeli presenti. A chiusura, una preghiera di S. Francesco
- È stata una Via Crucis storica quella che si è tenuta nella serata del 3 aprile al Colosseo, con papa Leone XIV che ha portato la croce per le tutte le stazioni.
- È la prima volta che un Pontefice porta la croce in tutte le stazioni, da quando - era il 1965 - Paolo VI riportò questo rito della Settimana Santa al Colosseo, monumento simbolo del martirio dei cristiani.
- Giovanni Paolo II e Benedetto XVI hanno portato la croce, fino a quando hanno potuto, solo alla prima e all'ultima stazione. Papa Francesco presiedeva il rito dal colle Palatino e negli ultimi anni, per problemi di salute, non era presente.
- Secondo le autorità competenti, sono stati 30mila i fedeli presenti al Colosseo per la Via Crucis guidata da papa Leone XIV.
- La Via Crucis guidata da Leone XIV al Colosseo ha visto l'alternarsi di preghiere, letture e le meditazioni scritte dall'ex Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.
- Tra le letture, oltre ai tradizionali passi del Vangelo legati alle 14 stazioni della Via Crucis, ci sono anche alcuni testi scritti da San Francesco d'Assisi, del quale quest'anno ricorre l'ottavo centenario dalla morte.
- Il Pontefice, nei giorni scorsi, ha spiegato di voler portare la croce per tutte le 14 stazioni per dare "un segno importante per quello che rappresenta il Papa, un leader spirituale oggi nel mondo, questa voce che tutti vogliono sentire per dire Cristo ancora soffre".
- Il Papa, arrivato al Colosseo, è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Poi Leone ha preso tra le mani la croce di legno e l'ha portata per tutte e 14 le stazioni.
- Nel testo della prima stazione si è fatto riferimento alle guerre nel mondo. "C'è chi crede di avere ricevuto un'autorità senza limiti e pensa di poterne usare e abusare a proprio piacimento", scrive padre Patton, che ricorda come "ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto".
- Quando parla di "potere", padre Patton fa riferimento al "potere di giudicare, ma anche il potere di avviare una guerra o di terminarla", del "potere di educare alla violenza o alla pace", del potere di alimentare il desiderio di vendetta o quello di riconciliazione", del "potere di usare l'economia per opprimere i popoli o per liberarli".
- Il Papa ha chiuso la Via Crucis al Colosseo con una preghiera di San Francesco. "Al termine di questa Via Crucis, facciamo nostra la preghiera con la quale San Francesco ci invita a vivere la nostra vita come un cammino di progressivo coinvolgimento nella relazione di amore che unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo", ha detto Prevost.
- "Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e per tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli".
- "Concludiamo con l'antica benedizione biblica con la quale San Francesco era solito benedire i frati e tutta la gente, al punto che è diventata la 'sua' benedizione: il Signore sia con voi, il Signore vi conceda la sua pace".
- Al termine della Via Crucis al Colosseo, papa Leone XIV si è congedato dalle autorità civili ed ecclesiastiche presenti al rito e ha fatto rientro in Vaticano.