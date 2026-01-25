Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. FOTO

Offerte Sky
NASHVILLE, TENNESSEE - JANUARY 24: Snow falls downtown in the lower Broadway area on January 24, 2026 in Nashville, Tennessee. A massive winter storm is bringing frigid temperatures, ice, and snow to millions of Americans across the nation. (Photo by Brett Carlsen/Getty Images)

Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti e che interesserà ancora il Paese nelle prossime ore

