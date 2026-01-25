Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. FOTO

Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO
Sono almeno 22 (quasi la metà) gli Stati che hanno dichiarato lo stato di emergenza per la tempesta artica che sta colpendo gran parte degli Stati Uniti e che interesserà ancora il Paese nelle prossime ore
- Più di venti stati del centro, sud e est degli Stati Uniti hanno attivato ieri i protocolli di emergenza a causa dell'enorme fronte che sta causando gelate e importanti precipitazioni di nevischio e neve che, insieme alle basse temperature previste nei prossimi giorni, fanno temere per le infrastrutture di base. Donald Trump ne ha già approvati una decina, tra cui Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e West Virginia.
- Sono quasi 12 mila i voli già cancellati in Usa a causa dell'ondata eccezionale di gelo e neve in gran parte del Paese, dove circa 140 milioni di persone, ovvero oltre il 40% della popolazione statunitense, sono sotto allerta meteo, dal Nuovo Messico al New England. Le interruzioni di corrente sono circa 135 mila in tutto il Paese, in gran parte negli stati meridionali, tra cui Texas, Louisiana e Nuovo Messico.
- New York ha registrato le prime vittime dell'ondata eccezionale di gelo che sta colpendo gli Usa. Nel pomeriggio di sabato, con le temperature scese ben al di sotto dello zero, i corpi di tre persone sono stati trovati nelle strade della Grande Mela. Secondo la polizia, un uomo di 67 anni è stato trovato su un marciapiede intorno alle 7.45 del mattino sulla Third Avenue a Manhattan. Altri due corpi - un uomo sulla trentina e una donna sui sessant'anni - sono stati rinvenuti separatamente a Brooklyn.
- A Minneapolis, anche dopo l'uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell'Ice, le manifestazioni sono andate avanti per ore nonostante le temperature siano scese fino a -23 gradi (-30 quelli percepiti).
- La grande tempesta invernale che colpirà due terzi del territorio nazionale si sta spostando verso est attraverso il Paese e alcune zone degli Stati dell'Oklahoma, del Kansas, dell'Arkansas e del Texas sono già gravemente colpite oggi dalla neve e dal nevischio, che dovrebbe presto raggiungere le zone più a est, tra cui la città più popolata del Paese, New York.
- Nelle prossime ore il Servizio Meteorologico Nazionale prevede possibili accumuli di neve e ghiaccio a New York tra i 7 e i 17 centimetri e temperature minime di -9 gradi Celsius, mentre in città come Baltimora, Filadelfia o Washington previste precipitazioni leggermente inferiori. Le temperature scenderanno ulteriormente dopo il passaggio del fronte, con minime previste nella Grande Mela tra lunedì e mercoledì di -15 gradi centigradi.
- Molti distretti scolastici del sud del Paese hanno già annunciato che lunedì non ci saranno lezioni, giorno in cui saranno chiusi anche gli uffici federali a Washington DC. "Nei prossimi giorni, questa tempesta provocherà forti nevicate, pioggia gelata pericolosa, ghiaccio e temperature percepite estremamente basse che metteranno in pericolo la vita delle persone", ha dichiarato in conferenza stampa il segretario alla Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, assicurando che le condizioni avverse "persisteranno per diversi giorni".
- Sia il presidente Donald Trump che Noem hanno sottolineato che il governo federale degli Stati Uniti sta collaborando con l'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (FEMA) e gli Stati per garantire la sicurezza. Noem ha spiegato che da due giorni è attivo il Centro Nazionale di Coordinamento della Risposta a Washington e che la FEMA ha già preparato forniture di emergenza in diversi punti del Paese.
- Uno dei problemi più preoccupanti è la perdita di energia elettrica per le precipitazioni, in vista del freddo intenso che persisterà su gran parte degli Stati Uniti all'inizio della prossima settimana. "Stiamo lavorando con le nostre compagnie energetiche e le comunità elettriche rurali per garantire che le riparazioni possano essere effettuate il più rapidamente possibile e che l'approvvigionamento elettrico possa essere ripristinato, soprattutto in vista delle basse temperature previste per i prossimi giorni", ha precisato Noem.
- I meteorologi stanno lanciando appelli in tv agli americani a fare scorte di cibo e acqua e a trovare il modo di poter ricaricare i cellulari anche nel caso di possibili blackout. Più di cinquantamila persone, tra California, Texas e Minnesota, sono senza elettricità. Virginia e North Carolina si stanno preparando a un vasto blackout. In alcune zone del Paese, come nel Tennessee, c'è il rischio che gli alberi possano esplodere a causa del gelo.