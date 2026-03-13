Fitch conferma il rating dell’Italia a BBB+: outlook stabile

Fitch Ratings ha confermato il rating dell'Italia a BBB+, con outlook stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato, sottolineando che il rating del nostro Paese "è sostenuto dalla sua grande economia diversificata e ad alto valore aggiunto, nonché dai benefici di stabilità istituzionale e finanziaria derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e alla zona euro". Questi punti di forza, rileva Fitch, "sono tuttavia compensati da un livello molto elevato di debito pubblico e da prospettive di crescita limitate nel medio periodo, fattori che riducono la flessibilità fiscale e limitano la capacità di ridurre il debito".