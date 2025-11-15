Offerte Black Friday
Leva militare obbligatoria, dove è stata reintrodotta in Europa?

Leva militare, in Germania accordo su riforma. E negli altri Paesi?

Scelta storica della Germania che reintroduce la visita medica obbligatoria, mentre la leva militare resta ancora volontaria. Ma qual è la situazione nel resto d’Europa e in Italia? Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di Sky TG24 andato in onda il 14 novembre 2025

