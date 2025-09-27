Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia scendesse in guerra?

Nel quadro dell’Alleanza atlantica, sono 10 i Paesi che presentano una leva obbligatoria totale o parziale: Finlandia, Estonia, Lettonia, Austria, Svizzera e Turchia hanno la leva obbligatoria. Danimarca e Lituania effettuano il sorteggio (quindi non tutti vanno a fare i militari), mentre Norvegia e Svezia a selezione. Molti di questi Paesi hanno reintrodotto la leva militare negli ultimi anni, come ad esempio la Svezia (2017), la Lettonia (2023) e la Lituania (2024)