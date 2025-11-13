Guerra Ucraina Russia, scandalo corruzione a Kiev, Zelensky licenzia due ministri. LIVE
Dilaga lo scandalo corruzione in Ucraina, con accuse di gravi appropriazioni indebite nel settore energetico. Zelensky silura i ministri della Giustizia e dell'Energia e annuncia sanzioni contro altre due persone coinvolte nel caso. Londra avrebbe tentato negli ultimi giorni di riaprire un dialogo sotto banco col Cremlino, secondo il Financial Times
Intanto dopo settimane di battaglia, i russi approfittano delle avverse condizioni meteo e penetrano in profondità a Pokrovsk, dove per stessa ammissione degli ucraini si trovano attualmente oltre 300 militari di Mosca, impegnati nella battaglia più cruciale del fronte orientale: in ballo, ci sono le sorti del Donetsk e dell'intero Donbass. E non va meglio a sud, dove le forze ucraine di difesa hanno annunciato di essere state costrette a ritirarsi dalle posizioni vicine a cinque insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe, della maggiore esposizione al fuoco e per salvaguardare la vita del personale.
