Kiev: “Allarme aereo nella capitale e in varie regioni ucraine”. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Kiev: “Allarme aereo nella capitale e in varie regioni”. DIRETTA
"Allarme aereo a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina” per la minaccia di un attacco con armi balistiche”. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato di essere pronto a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sull'ipotesi di utilizzo degli asset russi congelati per sostenere Kiev, Lavrov ha commentato: "È un vero e proprio inganno e una rapina"
Nella serata di ieri “è stato dichiarato un allarme aereo a Kiev e in diverse regioni dell'Ucraina. Il motivo dell'allerta è la minaccia di un attacco con armi balistiche". Lo ha riferito Rbc-Ucraina citando l'Amministrazione militare della città di Kiev.
Intanto, il ministro degli Esteri russo Lavrov tenta di ricucire con gli Usa e si dice pronto a incontrare il segretario di Stato Rubio dopo il vertice saltato tra Trump e Putin proprio in seguito alla telefonata andata male tra i due ministri. Poi l'attacco all'Ue: l'ipotesi di utilizzare asset russi per Kiev 'è un inganno e una rapina'. Migliaia di ucraini al buio e senza riscaldamenti dopo i raid russi sull'energia. Il dipartimento di Stato intanto stima che oltre 5 miliardi di dollari di armi americane destinate ai Paesi della Nato per l'Ucraina sono stati bloccati a causa dello shutdown negli Usa. L'ambasciata russa contro Calenda per il tatuaggio del tridente ucraino: “Seguace dei nazisti”. La replica: “Sarete sconfitti come l'Urss”.
Zelensky: "Non ho paura di Trump a differenza di altri leader"
In un'intervista al Guardian, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di non avere "paura" del suo omologo statunitense Donald Trump, a differenza di altri leader occidentali, e ha smentito le voci secondo cui il loro ultimo incontro a Washington sarebbe stato burrascoso, aggiungendo di avere buoni rapporti con il presidente degli Stati Uniti. Il leader di Kiev ha anche affermato che re Carlo ha contribuito a costruire le relazioni con Trump e ha descritto il monarca britannico come "molto favorevole" all'Ucraina. Secondo il media britannico Zelensky ha smentito le affermazioni secondo cui Trump avrebbe gettato via le mappe del campo di battaglia durante un acceso scambio di opinioni avvenuto in ottobre alla Casa Bianca, dove era arrivato nella speranza di assicurarsi la fornitura di missili da crociera Tomahawk statunitensi. "Non ha gettato via nulla. Ne sono sicuro", ha detto Zelensky descrivendo le loro relazioni come "normali", "professionali" e "costruttive" e affermando che "tutti nel mondo" hanno paura di Trump. "Questa è la verità", ha aggiunto. Alla domanda se ciò valesse anche per lui, ha risposto: "No... non siamo nemici dell'America. Siamo amici. Quindi perché dovremmo avere paura?".
Media: Mosca ha distrutto quattro droni al largo di Tuapse
Le forze russe hanno distrutto quattro droni navali nella zona del porto sul Mar Nero di Tuapse, nella regione di Krasnodar, hanno riferito lunedì i servizi di emergenza locali. Lo riporta Reuters.
Kiev: “Allarme aereo nella capitale e in varie regioni”
