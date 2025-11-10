Kiev: “Allarme aereo nella capitale e in varie regioni ucraine”. LIVE

In un'intervista al Guardian, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di non avere "paura" del suo omologo statunitense Donald Trump, a differenza di altri leader occidentali, e ha smentito le voci secondo cui il loro ultimo incontro a Washington sarebbe stato burrascoso, aggiungendo di avere buoni rapporti con il presidente degli Stati Uniti. Il leader di Kiev ha anche affermato che re Carlo ha contribuito a costruire le relazioni con Trump e ha descritto il monarca britannico come "molto favorevole" all'Ucraina. Secondo il media britannico Zelensky ha smentito le affermazioni secondo cui Trump avrebbe gettato via le mappe del campo di battaglia durante un acceso scambio di opinioni avvenuto in ottobre alla Casa Bianca, dove era arrivato nella speranza di assicurarsi la fornitura di missili da crociera Tomahawk statunitensi. "Non ha gettato via nulla. Ne sono sicuro", ha detto Zelensky descrivendo le loro relazioni come "normali", "professionali" e "costruttive" e affermando che "tutti nel mondo" hanno paura di Trump. "Questa è la verità", ha aggiunto. Alla domanda se ciò valesse anche per lui, ha risposto: "No... non siamo nemici dell'America. Siamo amici. Quindi perché dovremmo avere paura?".