L'uragano Melissa si avvicina alla Giamaica, autorità: “Sarà devastante”. Già 7 morti

Potrebbe essere l'uragano più violento a toccare terra nel Paese e ha già causato diverse vittime: tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005

