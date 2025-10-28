L'uragano Melissa si avvicina alla Giamaica, autorità: “Sarà devastante”. Già 7 morti
Potrebbe essere l'uragano più violento a toccare terra nel Paese e ha già causato diverse vittime: tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005
- L'uragano Melissa, che potrebbe essere l'uragano più violento a toccare terra in Giamaica e ha già causato diverse vittime, si prepara a colpire il Paese caraibico oggi, dove minaccia di provocare inondazioni e frane catastrofiche.
- Con venti fino a 280 chilometri orari, l'uragano di categoria 5 ha già causato tre morti in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005, a Porto Rico e New Orleans.
- Secondo le autorità locali, lunedì tre persone sono morte in Giamaica mentre si preparavano all'arrivo dell'uragano, tagliando rami e lavorando sulle scale. Se continuerà a rafforzarsi, sarà l'uragano più potente ad abbattersi sulla Giamaica da quando è iniziato il monitoraggio meteorologico.
- Il Primo ministro Andrew Holness ha avvertito di danni particolarmente significativi nella parte occidentale del Paese. "Non credo che nessuna infrastruttura in quella regione possa resistere a un uragano di categoria 5, quindi potrebbero verificarsi danni significativi", ha dichiarato alla Cnn, esortando i residenti a evacuare le aree più a rischio.
- Il ministro del governo locale Desmond McKenzie ha dichiarato lunedì sera che degli 880 rifugi disponibili sull'isola, solo 133 ospitavano la popolazione locale. "Dovrebbero accogliere le persone adesso", ha detto McKenzie, aggiungendo: "Esorto gli abitanti di queste parrocchie (entità territoriali, ndr) a raggiungere le zone più elevate il più rapidamente possibile”.
- Nonostante gli appelli all'evacuazione, molti residenti giamaicani hanno deciso di rimanere. Parte della forza di Melissa deriva dalla sua lentezza: si muove più lentamente di quanto cammini la maggior parte delle persone, a soli cinque chilometri all'ora o meno. Ciò significa che le aree sul suo percorso potrebbero subire condizioni estreme per un periodo molto più lungo rispetto alla maggior parte degli uragani.
- Sono previste precipitazioni fino a 40 pollici (un metro), con inondazioni improvvise e frane in Giamaica, Haiti, Repubblica Dominicana e Cuba. È probabile che si verifichi un'onda di tempesta lungo la costa meridionale della Giamaica, con un potenziale innalzamento delle acque di 13 piedi (4 metri).
- Malgrado gli appelli a evacuare le case, in molte persone hanno rifiutato di fuggire a causa delle brutte esperienze passate nei rifugi antiuragano offerti dalle autorità. E i video generati dall'intelligenza artificiale che minimizzano la minaccia dell'uragano hanno invaso i social network con gli abitanti che festeggiano o fanno jet ski.
- "Vedo tutti questi video che circolano. Molti di essi sono falsi", ha reagito Dana Dixon, ministro dell'Informazione. A Saint-Thomas, nella parte orientale dell'isola, una sessantina di persone si sono rifugiate nella scuola elementare, ha constatato l'AFP. Secondo il primo ministro, 881 rifugi sono aperti ai 2,8 milioni di abitanti dell'isola.
- Melissa dovrebbe provocare oggi un'inondazione costiera minacciando di allagare la costa meridionale del Paese, oltre a precipitazioni torrenziali nell'entroterra, come ha avvertito Michael Brennan, direttore dell'NHC. L'Onu ha invece annunciato l'imminente invio di personale a Cuba e in Giamaica, in vista dell'arrivo dell'uragano Melissa, che secondo gli esperti potrebbe essere "catastrofico".