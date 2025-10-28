Uragano Melissa si avvicina alla Giamaica, autorità: “Sarà devastante”

Potrebbe essere l'uragano più violento a toccare terra nel Paese e ha già causato diverse vittime: tre in Giamaica, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana. "Non uscite", ha esortato il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, che prevede raffiche di vento, inondazioni e devastazioni "potenzialmente letali" su una scala paragonabile a quella causata dagli uragani Maria nel 2017 o Katrina nel 2005