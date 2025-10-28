Uragano Melissa sui Caraibi, in Giamaica evacuazioni e black-out. LIVE

L'uragano si avvicina alla Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli evento. Secondo la Croce rossa internazionale l'evento potrebbe colpire un milione e mezzo di persone
in evidenza
L'uragano Melissa si avvicina alla Giamaica con la potenza di una tempesta catastrofica di categoria 5, la più forte che abbia mai colpito l'isola caraibica da quando sono iniziate le registrazioni degli eventi, 174 anni fa. Secondo la Croce rossa internazionale l'evento potrebbe colpire un milione e mezzo di persone e la stima potrebbe essere addirittura al ribasso, mentre secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, l'uragano potrebbe avere "un forte impatto", con venti a 280 chilometri orari. Intanto, anche le autorità cubane si preparano all'arrivo del ciclone con l'evacuazione di oltre 600mila persone.
Media: "L'uragano Melissa è il più forte del 2025"
L'uragano Melissa si sta avvicinando all'isola della Giamaica. L'approdo del centro dell'uragano è previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio locali, ma le condizioni da uragano inizieranno già dalla prima mattina. I suoi venti massimi sono di 280 km/h, secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center statunitense. Secondo diversi media Usa si tratta dell'uragano più severo di tutto il 2025. L'uragano di categoria 5 ha il suo centro a circa 185 km a ovest-sudovest della capitale Kingston e si sta muovendo verso nord-nordest a 8 km/h. Raffiche di vento oltre gli 88 km/h sono già state registrate a Kingston e Montego Bay, a causa del peggioramento delle condizioni meteo.
"Uragano Melissa potrebbe colpire 1,5 milioni di giamaicani"
Almeno 1,5 milioni di persone potrebbero essere colpite dall'uragano Melissa in Giamaica, ha affermato oggi a Ginevra Necephor Mghendi, capo della delegazione della Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (Ficr) per i Caraibi. Si tratta di una sottostima - ha aggiunto - perché l'impatto minaccia di provocare interruzioni di servizi essenziali, chiusura di mercati, scuole, strade bloccate e quindi "l'intera popolazione potrebbe risentirne in un modo o nell'altro, oltre ai più vulnerabili, le persone nelle zone costiere. In generale l'intera isola sarà colpita", ha aggiunto in un videocollegamento. Le Nazioni Unite segnalano si stanno mobilitando e collaborano strettamente con diversi attori per rafforzare il coordinamento e gli sforzi di preparazione in tutta la regione.