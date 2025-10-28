Uragano Melissa sui Caraibi, in Giamaica evacuazioni e black-out. LIVE

Almeno 1,5 milioni di persone potrebbero essere colpite dall'uragano Melissa in Giamaica, ha affermato oggi a Ginevra Necephor Mghendi, capo della delegazione della Federazione internazionale delle società nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa (Ficr) per i Caraibi. Si tratta di una sottostima - ha aggiunto - perché l'impatto minaccia di provocare interruzioni di servizi essenziali, chiusura di mercati, scuole, strade bloccate e quindi "l'intera popolazione potrebbe risentirne in un modo o nell'altro, oltre ai più vulnerabili, le persone nelle zone costiere. In generale l'intera isola sarà colpita", ha aggiunto in un videocollegamento. Le Nazioni Unite segnalano si stanno mobilitando e collaborano strettamente con diversi attori per rafforzare il coordinamento e gli sforzi di preparazione in tutta la regione.