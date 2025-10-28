Uragano Melissa sulla Giamaica, la traiettoria dal satellite

L’uragano Melissa, classificato come categoria 5, si sta avvicinando alla Giamaica portando venti fino a 300 km/h, forti inondazioni e frane. Le autorità locali hanno ordinato evacuazioni obbligatorie, mentre gli esperti dell’Onu avvertono che sarà la tempesta più devastante del secolo a colpire l’isola caraibica