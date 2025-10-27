Uragano Melissa verso la Giamaica, allerta ai Caraibi per forti venti

Previste condizioni meteorologiche "catastrofiche" nei prossimi giorni. Melissa ha già ucciso quattro persone questa settimana sull'isola di Hispaniola, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, mentre un adolescente è dato per disperso

L'uragano Melissa, che nelle scorse ore si era già rafforzato fino a raggiungere la categoria 4, sta guadagnando maggiore slancio nei Caraibi, minacciando la Giamaica con condizioni meteorologiche "catastrofiche" nei prossimi giorni. È l'avvertimento lanciato dai servizi meteorologici. Melissa ha già ucciso quattro persone questa settimana sull'isola di Hispaniola, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, mentre un adolescente è dato per disperso. Il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, con sede a Miami, ha annunciato ieri che Melissa aveva raggiunto la categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari, prevedendo che avrebbe raggiunto la categoria 5, la più alta, nel corso della giornata.