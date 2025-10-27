Uragano Melissa verso la Giamaica, allerta ai Caraibi per forti venti

Offerte Sky
Uragano Melissa verso la Giamaica: venti oltre i 150 Km/h, allerta ai Caraibi

Mondo
©Getty

Previste condizioni meteorologiche "catastrofiche" nei prossimi giorni. Melissa ha già ucciso quattro persone questa settimana sull'isola di Hispaniola, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, mentre un adolescente è dato per disperso

L'uragano Melissa, che nelle scorse ore si era già rafforzato fino a raggiungere la categoria 4, sta guadagnando maggiore slancio nei Caraibi, minacciando la Giamaica con condizioni meteorologiche "catastrofiche" nei prossimi giorni. È l'avvertimento lanciato dai servizi meteorologici.  Melissa ha già ucciso quattro persone questa settimana sull'isola di Hispaniola, tre ad Haiti e una nella Repubblica Dominicana, mentre un adolescente è dato per disperso. Il National Hurricane Center (Nhc) degli Stati Uniti, con sede a Miami, ha annunciato ieri che Melissa aveva raggiunto la categoria 4, con venti fino a 225 chilometri orari, prevedendo che avrebbe raggiunto la categoria 5, la più alta, nel corso della giornata.

Piogge e frane destinate a durare a lungo

La sua velocità relativamente bassa di circa 6 km/h (4 mph) preoccupa gli esperti, poiché le piogge e le frane causate da Melissa dureranno probabilmente molto più a lungo di quelle di altri uragani.  "La bassa velocità significa che queste condizioni potenzialmente da uragano di grande entità persisteranno o si svilupperanno sull'isola della Giamaica (dove l'uragano è ora diretto, ndr) per più di 24 ore, e le condizioni di tempesta tropicale potrebbero persistere per altri due o tre giorni", ha spiegato il vicedirettore dell'Nhc Jamie Rhome in un aggiornamento video. 

