Uragano Imelda si abbatte sulle Bermuda con venti a oltre 150 Km/h

La tempesta tropicale è arrivata sul territorio d'oltremare britannico. Chiuse scuole e uffici pubblici. Si temono inondazioni e mareggiate potenzialmente distruttive

L’uragano Imelda minaccia Bermuda. La tempesta di categoria 2 annunciata dai meteorologi con un possibile impatto distruttivo sul territorio d'oltremare britannico è giunta a 30 chilometri a sudovest del territorio, con venti che hanno raggiunto i 155 chilometri all’ora. “Il vortice di Imelda è ora in movimento sopra Bermuda – ha annunciato il National Weather Service di Miami – dove nel corso della mattinata si attendono venti con forza di uragano, mareggiate e alluvioni”. L’allerta per uragano rimane attiva nell'arcipelago, già abituato in passato a forti tempeste.

L'impatto sul territorio Ci si aspetta che Imelda possa rovesciare tra i 5 e i 10 centimetri di pioggia sul territorio, producendo una pericolosa mareggiata ciclonica che potrebbe portare inondazioni costiere. Interruzioni di corrente elettrica si erano già registrate prima dell’arrivo della tempesta. Mercoledì le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole pubbliche, degli uffici pubblici e dell’aeroporto internazionale. Centro soldati sono stati schierati per proteggere l’infrastruttura, aprire le strade e accogliere le persone in rifugi d’emergenza prima dell’arrivo della tormenta. “Questo è un pericoloso sistema di tempeste che potrebbe portare venti distruttivi, forti piogge e impatti costieri significativi”, ha detto il ministro della Sicurezza delle Bermuda Michael Weeks. Leggi anche Uragani Humberto e Imelda verso le Bermuda: allerta ai Caraibi

Le altre zone colpite A inizio settimana Imelda ha colpito la parte Nord dei Caraibi, con inondazioni nella parte orientale di Cuba, dove sono morte due persone e oltre 18 mila sono state evacuate nella provincia di Guantanamo. Secondo informazioni statali, a Santiago de Cuba inondazioni e smottamenti hanno chiuso l’accesso a 17 comunità popolate da più di 24 mila persone. Mercoledì più i 3.500 persone risultavano ancora evacuate a Guantanamo, mentre le squadre erano già al lavoro per riparare le strade e i ponti danneggiati.