Nord Carolina, uragani Humberto e Imelda causano crollo case

Nella Carolina del Nord il maltempo provocato dalla vicinanza degli uragani Humberto e Imelda ha causato il crollo di cinque case. Le abitazioni, sorrette da palafitte e disabitate, sono precipitate in acqua a Buxton, lungo le Outer Banks.

