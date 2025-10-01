Nella Carolina del Nord il maltempo provocato dalla vicinanza degli uragani Humberto e Imelda ha causato il crollo di cinque case. Le abitazioni, sorrette da palafitte e disabitate, sono precipitate in acqua a Buxton, lungo le Outer Banks.
Prossimi video
Flotilla, Landini: "Blocco o attacco sarà sciopero generale"
Mondo
Nord Carolina, uragani Humberto e Imelda causano crollo case
Mondo
Il piano di pace di Trump e Netanyahu per Gaza in 20 punti
Mondo
Incendio doloso a Monaco, rinviata apertura Oktoberfest 2025
Mondo
Alluvione Ibiza, tempesta Gabrielle causa pioggia record
Mondo
Ucraina, Cremlino smentisce Zelensky su Zaporizhzhia
Mondo
Flotilla, brusca manovra all’alba per evitare nave guerra
Mondo