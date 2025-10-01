Esplora tutte le offerte Sky
Uragani Humberto e Imelda verso le Bermuda: allerta ai Caraibi

Mondo
La tempesta Imelda nei giorni scorsi ha provocato pioggia e mari agitati, causando anche una breve allerta su un tratto della costa atlantica della Florida

La tempesta tropicale Imelda si è trasformata in un uragano e minaccia i Caraibi. Lo riferisce la Cnn. La tempesta ha provocato pioggia e mari agitati, causando anche una breve allerta su un tratto della costa atlantica della Florida.  Nel frattempo, l'uragano Humberto si è leggermente indebolito, ma è rimasto una potente tempesta di categoria 4 al largo nell'Atlantico, minacciando le Bermuda dove il servizio meteorologico locale ha emesso un'allerta. 

